Йонайтене выиграла дело, однако ГНИ по-прежнему утверждает, что неблагоприятное ГНИ решение было принято только в конкретной ситуации и оно не оспаривает право ГНИ на получение этой информации.

А это значит, что данные о вашем здоровье в какой-то момент может получить не только врач, но и налоговый инспектор.

Частную клинику Йонайтене посещают сотни женщин, беременных. Данные о их здоровье, развитии плода, выкидышах и т.д. могли попасть в руки налоговиков.

Сама Йонайтене подчеркивает – в делах пациентов есть не только фактические личные данные – имя, фамилия, номер телефона, но и данные о физическом здоровье, социальных и генетических особенностях семей, история болезни и т.д.

ГНИ потребовала предоставить все карточки пациенток за 2011-2013 гг.

Началось все с того, что поступила жалоба. Якобы Йонайтене скрывает доходы. ГНИ проверила жалобу, но никаких недочетов и нарушений в бухгалтерии не обнаружили.

Однако на этом все не закончилось, ГНИ потребовала предоставить карточки пациентов за 2011-2013 гг.

"Предоставить такое огромное количество документов в короткий срок невозможно, кроме того, их защищает закон о неприкосновенности персональных данных, поэтому я обратилась к адвокатам, мы составили жалобу и я заявила о незаконных действиях", – рассказала Йонайтене.

Она отметила, что есть случаи, когда карточки могут быть переданы третьим лицам, но это исключения:

"В некоторых случаях да, но не в этом, я обязана предоставлять данные правоохране. К примеру, однажды я получила письмо прокуроров, касающееся определенного лица, которое подозревали в преступной деятельности. Тогда мне не нужно было согласие пациента.

В данном случае – я должна была получить письменное согласие всех пациентов.

Но, как вы понимаете, 2011–2013 гг - это довольно большой срок, число пациентов – огромное, выбрать все карточки из картотеки и со всеми связаться – невозможно, для этого надо нанять еще одного человека, остановить работу клиники, а это невозможно, ведь мы предоставляем услуги беременным женщинам. ГНИ не представляет о чем просит".

Она также заметила, что такая просьба могла бы шокировать пациентов.

"Если бы я передала эти данные, пациенты могли бы подать на меня в суд. А с 25 мая этого года вступит в силу еще более строгий регламент ЕС, за разглашение персональных данных будут грозить большие штрафы - до 20 млн. евро или 4% годового оборота компании", – сказала врач.

Судебный процесс длился 4 года, однако Йонайтене выиграла это дело в суде. Правда, врач опасается, что ГНИ может требовать такие данные у других клиник.

"Суд конкретно в этом деле постановил, оценив обстоятельства, что ГНИ не может получать подобную информацию, поскольку представленные инспекции финансовые документы компании были достаточным условиям для проверки деятельности клиники", – сказала адвокат Эрика Юргутите.

Однако ГНИ придерживается иного мнения. Представитель ГНИ Эгле Раманаускене сказала, что данные карточек пациентов налоговикам необходимы, когда есть риск, что налогоплательщик не все доходы учитывает и может скрывать налоги.

Раманаускене заверила, что у ГНИ для выполнения своих функций имеет право требовать подобные данные.

Стоит отметить, что ГНИ обратился в Государственную инспекцию по защите данных, которая подтвердила, что у ГНИ есть право на получение карточек пациентов.

Комментируя конкретное дело, Раманаускене сказала, что ГНИ учтет данное решение суда, но оно не опровергает право ГНИ на требование предоставить подобные данные для выполнения своих функций.

Решением суда ГНИ также должна оплатить судебные издержки в размере 2362,78 евро. Их ГНИ оплатит за счет средств, уплаченных налогоплательщиками. Постановление суда обжалованию не подлежит.