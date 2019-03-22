Представитель ГНИ Роландас Пунцявичюс сказал DELFI, что ведется анализ объявлений - но это лишь часть используемой методики выявления работающих в "тени" арендодателей. Инспекторы анализируют и информацию на таких платформах, как Airbnb и Booking.com.
Снижению "тени" на этом рынке способствуют и сами жители, которые сообщают налоговикам о нарушениях (в прошлом году поступило 479 таких сообщений).
Когда ГНИ получает информацию и выявляет нарушителя, она связывается с ним.
"ГНИ связывается с человеком, просит уточнить данные. Жители реагируют по-разному: немалая часть обновляет декларации доходов, но один житель, который сдавал 25 объектов, стал менять свои данные в объявлениях и системе, уменьшил число арендуемых объектов до 10. Однако на своем Facebook он не изменил информацию, оставил старый логотип и информацию, на фото оставил все 25 объектов", – рассказал Пунцявичюс.
Эксперт Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Ева Валешкайте отметила, что шаг ГНИ следить за интернет-пространством - логичный, одни там ищут услуги, другие их предлагают, в том числе и нелегально.
"Люди, чтобы избежать уплаты налогов, проявляют творческую нотку и демонстрируют хитроумие. Они всегда на шаг впереди. Появляются такие услуги, как аренда через посредника, например, или как контакт фигурирует эл. почта, или что-то еще. Тут уже надо отслеживать банковские потоки, не только переводы, но и другие новинки финансового сектора", – заметила эксперт.
По ее словам, важно понять, почему жители решают заниматься арендой нелегально. Иногда людям сложно получить бизнес-удостоверение. Если нет простых решений, жителям сложно и декларировать доходы. Кроме того, появляется и дополнительное регулирование в виде соответствия нормам гигиены и т.д.
Аналитик считает, что бизнес порой сталкивается с избыточным регулированием, что не дает пользы и самим клиентам.
На "теневой" рынок влияние оказывают и сами жители которые зарабатывают немного, поэтому хотят снять жилье подешевле.
ГНИ информирует, что в прошлом году через объявления выявили 143 жителей, которые не платили налоги за аренду. ГНИ попросила у них объяснений. В результате налогоплательщики перевели 36 500 евро налогов. Больше всего нарушителей выявили в Клайпеде.
"К сожалению, часть таких нарушителей не отреагировала на запрос ГНИ, поэтому во второй половине этого года их ждут неприятности, если ситуация не изменится, будут предприняты соответствующие действия", - сказал Пунцявичюс.
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