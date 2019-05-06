Налоговая советует не медлить: еще больше 100 000 жителей не подали декларации

ГНИ указала, что декларации заполнили 1,25 млн. жителей, 350 000 из них должны были заплатить подоходный налог - всего 200 млн. евро.
На данный момент больше 197 000 получили переплату налога - 31,91 млн.
Еще 120 000 человек уточнили декларации за 2017 и др. годы.
"Декларации обычно уточняют, если третьи лица обновляют данные о полученных жителями доходах; или если человек получает уведомление о необходимости уточнить декларацию, если он не сделал это в установленный срок; бывают также случаи, когда в декларации человек видит переплату, но не учитывает, что декларацию уже подавал, а деньги получил", - указала ГНИ.
Напомним, что декларации надо заполнять до 2 мая, за каждый просроченный день считают пеню в размере 0,03%.
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