Налоговая служба информирует: 10 часто допускаемых ошибок при заполнении декларации

Жители Литвы до 2 мая текущего года могут представить декларации о своих доходах и возместить недоплату. Тем, кто не сделает это вовремя, грозят санкции.

Государственная налоговая инспекция информирует, какие ошибки при заполнении жителями деклараций встречаются наиболее часто. Вот некоторые из них.

1. Родители часто неправильно декларируют размер годового не облагаемого налогами дохода за воспитание детей.

2. При заполнении годовой декларации доходов жители регистрируют не все доходы, полученные в ходе деятельности по свидетельству об индивидуальном предпринимательстве.

3. Жители забывают декларировать доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества.

4. Декларируют плату за обучение, хотя это уже декларировал другой член семьи.

5. Жители не вносят в декларацию выплаты с собственных средств за Обязательное страхование здоровья, либо декларируют плату как уплаченную другим лицом.

6. Выплаты по страхованию жизни декларируют как необлагаемые налогом доходы, хотя часто они налогом облагаются.

7. В приложении L предварительной декларации жители неправильно выбирают коды вида расходов, например, плата за обучение должна быть указана под кодом 2, а возвращенный кредит за обучение должен быть декларирован под кодом 5.

8. Декларируют неправильную цену приобретенного имущества. Здесь жители должны вписать цену из документов о приобретении имущества.

9. Случается, что в случае индивидуальной деятельности применяют неправильный принцип подсчета.

10. Иногда доходы за 2014 год указывают в декларациях за 2015 год, хотя уточнять нужно декларацию 2014 года.