Такие выводы можно сделать из плана налоговых реформ, представленного правительством 16 апреля.

Если предложенные поправки одобрит парламент и президент, то со следующего года налоги будут считать с полной стоимости рабочего места.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис подчеркнул, что все реформы интегрированы, их цель сделать так, чтобы как можно больше жителей ощутили пользу от роста экономики.

Все работающие будут платить меньше налогов, поскольку снизят взносы в "Содру". За счет этого средняя зарплата увеличится на 50 евро, заверил премьер-министр.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что после осуществления налоговой реформы Литва станет самой конкурентоспособной из стран Балтии, а налоги на труд в ней будут самыми низкими.

"Налоговая система станет более ясной, после того как объединять налоги работника и работодателя, соответственно пересчитают и тарифы налогов. Тариф налога на социальное страхование составит (вместе с ОНЗ) – 18,5%, налог, который платит работодатель – 1,24%, подоходный налог – 21%.

"В налоговой системе будет больше социальной справедливости: будет прогрессивный тариф подоходного налога (25%) на большие доходы, которые связаны с максимальными взносами в "Содру"; введут налог на неосновное жилье (0,3%), при сохранении существующих прогрессивных налогов на имущество от 220 000 евро", – объявило правительство.

Согласно плану, в течение трех лет с 2019 до 2021 г. предлагают снизить налоги для жителей, получающих средние доходы.

Предлагают до 2,5 средних зарплат увеличить сумму, с которой не надо платить подоходный налог. Сейчас налогами не облагаются доходы в 380 евро.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата сейчас составляет 885 евро "на бумаге".

Взносы в "Содру" снизятся на 2%.

"В течение трех лет налоги для жителей со средней зарплатой снизятся на 5,1%. Для жителей, получающих 1,67 средней зарплаты, налоги снизятся на 3,4%. Перемены ощутят около 1 млн. работающих людей. В 2019 г. средняя зарплата "на руки" увеличится на 46 евро, а 1,67 средней зарплаты - на 55 евро в месяц. Налоги на труд будут самыми небольшими в странах Балтии", – указали авторы реформы.

В очередной раз пытаются ввести максимальные взносы в "Содру". Иными словами, установят максимальную сумму, с которой налоги не будут платить.

В 2019 г. это будет 120 средних зарплат в год (или 10 средних зарплат в месяц), в 2020 г. – 84 средние зарплаты в год, в 2021 г. – 60 средних зарплат в год. Т.е. в 2021 г. это сравняется с максимальными выплатами.

Согласно подсчетам, изменение налоговой реформы в 2019 г. обойдется в 173 млн. евро.

Правительство надеется снизить "теневую" экономику и получить дополнительные средства в бюджет.

"Будет однократная возможность в 2019 г. заплатить "забытые" налоги без штрафов и пени. Дадут 6 месяцев на добровольное декларирование и оплату неоплаченных налогов. <...> Мы будем побуждать жителей покупать официально услуги ремонта, строительства, другие услуги, поскольку с 2019 г. за счет этих расходов они смогут снизить налоги, которые должны заплатить – вернуть часть подоходного налога", – сказано в документе.

Чтобы люди меньше пользовались социальными выплатами и скрывали трудовые доходы, предлагают продлить срок выплаты социальных выплат на 12 месяцев после трудоустройства. Однако в то же время на 30% увеличат штрафы за неуплату и сокрытие налогов.