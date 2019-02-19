Налоги пересмотрели в Юрбаркском, Вилкавишкском, Расейнском, Казлу-рудском, Утенском, Кретингском, Мариямпольском и Ретавском районах. В общей сложности жителям вернут 1,12 млн. евро.
"Жителям ничего не надо делать, не надо подавать какие-либо заявления. Если у них появилась переплата, то ГНИ вернет ее пос собственной инициативе", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене, заметив, что это коснется 57 600 жителей.
По данным ГНИ, всего в стране больше миллиона жителей, которые платят налог на землю, но из-за разных льгот, платят его не все, а 717 700 жителей и компаний.
ГНИ напоминает, что самый удобный способ получения информации о налоговых обязательствах – через систему ГНИ (https://www.vmi.lt/manovmi/) или приложения для смартфонов e.VMI (https://www.vmi.lt/cms/mobiliosios-programeles).
Информацию можно получить на сайте www.vmi.lt, а также по номеру 1882.
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