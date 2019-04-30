Налоговая инспекция: в чековой лотерее жители зарегистрировали больше 3 млн. чеков

На данный момент объявлены 1540 победителей недельных призов и 16 победителей месячных призов (5000 евро).
"Мы замечаем, что в течение долгого времени жители активно регистрировали чеки за услуги - например, из кафе, SPA или за билеты междугороднего транспорта. После того как в феврале этого года обновили правила Чековой лотереи, расширили список торговых мест, стали регистрировать еще больше чеков - в результате победители - это люди, которые покупали разные товары. Например, на прошлой неделе 70% победителей лотереи регистрировали чеки за товары", - сказал глава проекта Роландас Пунцявичюс.
В общей сложности победителям лотереи раздали 250 000 евро. По словам Пунцявичюса, если житель потерял чек или не забрал его вовремя, то выигрыш возвращается в призовой фонд.
"Напомним, что победителей лично информируют о выигрыше с помощью смс-сообщений, которые присылают на зарегистрированный номер", - сказал Пунцявичюс.
Напомним, что 18 февраля стали действовать новые правила Чековой лотереи, а призовой фонд увеличили до 300 000 евро. Увеличилось число людей, которые могут выиграть недельный приз.
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