Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что до конца срока подачи деклараций осталось 8 дней. По предварительным данным, в этом году налогоплательщиками уже подано более 1,17 млн. декларации о подоходном налоге с населения, более 55 тыс. имущественных деклараций и около 166 тыс. запросов на поддержку организаций и партий.
Valstybės įmonė
© DELFI / Andrius Ufartas

"В течение отчетного периода ГНИ всегда концентрирует максимальную рабочую силу в отделах обслуживания. Помощь также активно оказывает Центр налоговой информации (ЦНИ) - за период декларирования было оказано более 31 тыс. телефонных консультаций.

Мы рекомендуем, чтобы в этот период мы также помнили о более мелких городах, пригородах, районах - поток посетителей там намного ниже по сравнению с большими городами, поэтому время ожидания будет намного короче", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене,напоминая, что декларации удобнее и быстрее подавать электронным способом.

Несмотря на то, что необходимо подать ежегодные декларации о доходах до 2 мая, ГНИ предлагает не делать все в последний момент, ожидая в очередях, а попытаться самостоятельно декларировать электронным способом.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Налоговая инспекция начинает возвращать жителям переплаченный подоходный налог (41)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...

Жители Литвы все еще могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов

Жители Литвы могут до 1 июля 2019 года воспользоваться...

Декларации еще не подали 181 600 самозанятых жителей Литвы (11)

Доходы от индивидуальной деятельности за 2018 год...

ГНИ пояснила, почему столько людей не доплатили налоги (44)

Многие жители Литвы , заполнявшие декларации, были...

Общество

Налоговая инспекция советует поспешить: для подачи деклараций осталась неделя

Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...

Газета Lietuvos zinios не будет выходить с мая, компания ликвидируется (2)

С мая не будет издаваться газета Lietuvos zinios, выпускаемая...

Сейм Литвы получит предложение о дополнительном выходном для ухода за пожилыми родителями (3)

Ожидается, что в четверг Сейм представит поправку к...

Заболеваемость корью в Литве продолжает расти (13)

По данным Национального Центра общественного здоровья,...

Лето приближается: с теплом придут и дожди

В четверг с юга в Литву будет продолжать поступать...

TOP новостей

Налоговая инспекция советует поспешить: для подачи деклараций осталась неделя

Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...

Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (460)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...

Глава Сената Польши: нашими разногласиями пользуются враги (31)

В четверг в Cейме Литвы на торжествах по случаю 25-летия...

Литовцы Калининграда "против" референдума по двойному гражданству (75)

Литовцы Калининградской области РФ называют...

Литва призывает ужесточить санкции в отношении России из-за выдачи паспортов на Донбассе (106)

Министерство иностранных дел Литвы в четверг призвало...