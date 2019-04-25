Налоговая инспекция советует поспешить: для подачи деклараций осталась неделя

"В течение отчетного периода ГНИ всегда концентрирует максимальную рабочую силу в отделах обслуживания. Помощь также активно оказывает Центр налоговой информации (ЦНИ) - за период декларирования было оказано более 31 тыс. телефонных консультаций.
Мы рекомендуем, чтобы в этот период мы также помнили о более мелких городах, пригородах, районах - поток посетителей там намного ниже по сравнению с большими городами, поэтому время ожидания будет намного короче", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене,напоминая, что декларации удобнее и быстрее подавать электронным способом.
Несмотря на то, что необходимо подать ежегодные декларации о доходах до 2 мая, ГНИ предлагает не делать все в последний момент, ожидая в очередях, а попытаться самостоятельно декларировать электронным способом.
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