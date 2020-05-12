По данным на 12 мая, декларации подали 700 000 жителей. Всего заполнено больше 800 000 деклараций.

Из этого количества 484 000 деклараций с переплатой подоходного налога (на сумму 110 млн. евро). 135 000 человек должны заплатить государству около 45 млн. евро подоходного налога.

20 мая ГНИ планирует начать перевод средств жителям.

"Это будут небольшие суммы для небольшого количества людей, но мы должны запустить процесс, испытать его", – сказала она и заметила, что всем переплату вернут до 31 июля.

Алюконите-Шнирене отметила, что в первую очередь переплату возвращают тем, кто своевременно подает декларации.

ГНИ информирует, что в прошлом году 691 000 жителей вернули 105,5 млн. евро, а 391 000 заплатила 176 млн. евро.

Заполняя декларации за 2019 год, можно вернуть часть суммы за ремонт квартиры, автомобиля и услуги нянь. ГНИ получила 11 200 заявок на возвращение подоходного налога, почти 7000 жителей вернут больше 1 млн. евро.

Delfi напоминает, что декларация доходов в этом году была начата в два этапа: с 15 апреля декларации могли заполнять самозанятые, а с 22 мая – все жители. Декларации надо подать до 1 июля.