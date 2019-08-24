Если жители в своих декларациях указывают доходы меньше тех сумм, которые они тратят в отпуске, у ГНИ может появиться подозрение, что человек получает нелегальные доходы. Это касается и компаний, которые называют поездки работников командировками, списывают эти расходы, а на деле выясняется, что это были не командировки, а личные поездки.

Представитель ГНИ Эгле Раманаускене в комментарии DELFI указала, что во время анализа используют как данные ГНИ, так и данные, полученные из третьих источников. Это и декларации налогоплательщиков, и данные регистрации, данные об уплате налогов, информация о недвижимости и доходах, информация налоговых администраторов других стран.

Кроме того, уже несколько лет участники финансовых рынков предоставляют ГНИ информацию об остатке на счетах граждан Литвы, размерах поступлений на счет, долговых обязательствах. По словам Раманаускене, благодаря анализу всех этих данных, устанавливают людей в группе риска, которые не декларируют доходы и не платят налоги.

"Для ГНИ значимой может быть и информация о расходах на отпуск, поездки, если их оплачивают наличными. Поэтому ГНИ нередко обращается за данными к туроператорам, просит их предоставить данные о поездках людей в определенный временной период", – сказала специалист.

Раманаускене поделилась примерами. Были случаи, когда в ходе проверки компаний, выяснилось, что работникам организовывали поездки и обучение за границей, а эти расходы компания не учитывала как доходы работников и подоходный налог с них не платила.

"Во время проверки компания предоставила список поездок, документы и программу, по которым видно, что лишь несколько часов было посвящено презентации компании, а остальное время работники участвовали в экскурсиях, ездили в горы, осматривали замки, винные погреба и т.д.

Когда выяснялось, что подобные поездки с работой не имеют ничего общего, то эти расходы переводили в сферу доходов работников, полученных натурой. Компании пришлось заплатить подоходный налог в размере 4000 евро.

DELFI интересовался, как проверяют расходы жителей во время их поездок за границу, если они пользуются счетами, открытыми за границе. ГНИ напоминает, что жители обязаны декларировать наличие таких счетов, если оборот на них превышает 15 000 евро в год.

"Этот порядок не распространяется на эмигрантов", – сказала Раманаускене.

Если ГНИ подозревает человека в сокрытии налогов, то служба может обращаться за информацией и в торговые сети.

"Таких случаев немного, когда бывают обоснованные подозрения в мошенничестве", – сказала она.