Налоговая инспекция предупреждает – некоторые жители получат письма

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) оценила риск налогоплательщиков и избранным лично напомнит о возможности до 1 июля декларировать "забытые" налоги без штрафов и пени, пишет Verslo žinios.
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Эти жители в ближайшее время получат письма ГНИ с призывом пересмотреть данные своих деклараций и оценить, правильные ли они.

Первыми письма получат жители, которых выбрали инспекторы с учетом информации о их доходах и расходах, если было замечено несоответствие.

Предупреждение ГНИ получат и те, кто возможно не декларировали свои средства за границей (по информации, полученной из других стран), работали водителями (подвозили пассажиров), занимались коммерческой деятельности, но забыли заплатить налоги.

ГНИ до 1 июля предоставляет возможность без штрафов и пени заплатить "забытые" налоги.

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