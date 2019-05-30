Налоговая инспекция предупреждает – некоторые жители получат письма

Эти жители в ближайшее время получат письма ГНИ с призывом пересмотреть данные своих деклараций и оценить, правильные ли они.
Первыми письма получат жители, которых выбрали инспекторы с учетом информации о их доходах и расходах, если было замечено несоответствие.
Предупреждение ГНИ получат и те, кто возможно не декларировали свои средства за границей (по информации, полученной из других стран), работали водителями (подвозили пассажиров), занимались коммерческой деятельности, но забыли заплатить налоги.
ГНИ до 1 июля предоставляет возможность без штрафов и пени заплатить "забытые" налоги.
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