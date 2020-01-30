Налоговая инспекция напоминает: жители Литвы могут вернуть деньги за некоторые услуги

После того как эти жители декларируют налоги за 2019 год, им вернут почти 0,5 млн. подоходного налога (ПН), а те, кто не подал такую заявку, могут сделать это до 15 феврале или весной во время декларации доходов, сообщается в пресс-релизе ГНИ.

"До 400 евро ПН жители могут вернуть за услуги по ремонту домов и квартир, а также автомобилей и за услуги нянь. Чтобы то сделать, надо иметь в виду, что одного чека недостаточно – надо предоставить сканированный счет-фактуру или его фото, НДС счет-фактуру или квитанцию о купле-продаже (форма FR0508) с данными получателя услуги. При декларации расходов надо помнить, что материалы и детали не компенсируются - только услуга", – указала представитель ГНИ Раса Вирвилене.

По данным ГНИ, больше всего заявок, почти 75% - это возвращение средств за ремонт автомобиля.

Вернуть часть ПН можно, подав декларацию за 2019 год. Жители, которые сами не хотят заполнять декларацию и хотят, чтобы им предварительную форму заполнила ГНИ, могут сообщить ГНИ о своих расходах, заполнив соответствующие документы (форма PRC912), но не позднее 15 февраля 2020 года.

Предоставленные данные о расходах ГНИ включит в декларацию, тогда ее надо будет только подать. Если до 15 февраля вы это не сделаете, то заявку на возвращение налогов надо будет подавать вместе с декларацией за 2019 год.