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Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что налоги за 2019 год декларировали 132 000 самозанятых жителей, до 1 июля декларации должны заполнить еще столько же самозанятых жителей Литвы (50%).
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

"Мы заметили, что многие самозанятые жители все еще не декларировали доходы, несмотря на то, что в этом году процесс декларации намного легче", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

ГНИ напоминает, что в связи с COVID-19, самозанятые, на деятельность которых повлиял кризис,во время чрезвычайного положения и два месяца после его отмены, могут не боятся пени и взыскания неуплаченных налогов.

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"Несмотря на то, что эти жители могут заплатить налоги позже, декларацию надо заполнить до 1 июля", – подчеркнула представитель ГНИ. Декларацию надо заполнить даже если не было никаких доходов.

Декларации обязательно должны заполнять также жители, продавшие в 2019 году недвижимость или автомобиль. Заплатить разницу подоходного налога надо тогда, когда недвижимое имущество было продано дороже, чем куплено, если его продали раньше чем через 10 лет после покупки, а автомобиль – 3 года.

По последним данным, 33 000 жителей, продавших недвижимость и 46 000 продавших автомобили все еще не заполнили декларацию. Они должны это сделать до 1 июля.

С 1 июня жители уже могут получить консультацию в отделении ГНИ. Для этого надо регистрироваться заранее по телефону на конкретное время.

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