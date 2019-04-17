"Переплату в первую очередь возвращают тем жителям, которые подают декларации своевременно и не допускают в них ошибок, – сказал представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене. – ГНИ составляет списки людей, которым возвращают налоги, автоматически. С 17 апреля ежедневно будут переводить деньги на счета жителей (с учетом бюджета муниципалитетов). Всем жителям переплату вернут до 31 июля 2019 года".

В Литве для возвращения переплаты налогов необходимо заполнить годовую декларацию.

В обязательном порядке декларации заполняют политики, служащие и члены их семей, самозанятые жители.

За 2018 год декларации должны заполнить 702 000 жителей, из них 311 000 это уже сделали. Имущество должны декларировать 99 000 жителей, 33 000 из них это уже сделали. До окончания срока подачи деклараций осталось чуть больше 2 недель - конечный срок 2 мая.

Напомним, что до 1 июля 2019 года всем налогоплательщикам предоставлена возможность декларировать "забытые" доходы и заплатить с них налоги без штрафов и пени.

Такую возможность дают в первый и единственный раз, в будущем такой возможности не представится. Это касается всех - как жителей, так и юридических лиц, если они не находятся в стадии банкротства или реструктуризации.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, налогоплательщики до конца июня должны заполнить или уточнить декларации за 2014-2018 гг. (можно выборочно, можно за все 5 лет) и декларировать "забытые" доходы.

В таком случае ГНИ не будет назначать штрафы и считать пеню за задолженность. Налоги надо заплатить в течение 20 дней со дня подачи декларации или составить график расчета на срок до 2 лет.