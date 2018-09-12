На данный момент 50 400 жителей не заплатили подоходный налог за 2017 г. Общая сумма долга составляет 3,3 млн. евро, сообщает представитель ГНИ Инга Гедминене.

Уже начат процесс списывания задолженности со счетов жителей. ГНИ начала этот процесс с тех, у кого самые большие долги.

"Когда житель подает декларацию, в которой указано, какую сумму он должен заплатить, но не оплачивает долг, ГНИ сначала напоминает ему об этом обязательстве, призывает заплатить долг добровольно.

ГНИ рассылает уведомления через Mano VMI, если житель это сообщение не прочитал – напоминание высылают по традиционной почте. Несмотря на это, каждый год бывают такие должники, которые не оплачивают долги, несмотря на напоминания. Если после такого напоминания человек все равно не оплачивает долг и не обращается в ГНИ с просьбой разрешить выплатить его частями – ГНИ списывает долг с его счета в банке", – рассказала Гедминене.

По ее словам, уведомление о долге жителям разослали в июле. Специалист напоминает, что должникам надо платить и накопившуюся пеню - в размере 0,03%.

За недисциплинированность придется ответить и тем жителям, которые не заполнили декларации.

Таких было 56 000.

"По данным ГНИ, за 2017 год декларации должны были подать 669 000 жителей Литвы. Подали 613 000", – сказала Гедминене.

В тех случаях, когда житель не может погасить задолженность из-за временных финансовых трудностей, ГНИ идет навстречу: "Жители могут обращаться в ГНИ с просьбой сформировать налоговый кредит и выплатить долг частями. Соответствующую заявку можно подать через систему Mano VMI, выбрав услугу "Отложить срок выполнения налоговых обязательств или выплатить долг по частям" (Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas).