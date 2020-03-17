Налоговая инспекция Литвы: срок заполнения деклараций будет отложен

Как указала ГНИ, увеличится и срок подачи заявок на выделение части налогов различным организациям, политическим партиям и профсоюзам.
"Мы хотим обратить внимание на то, что срок возвращения переплаты подоходного налога не меняется, а это означает, что если жители правильно и своевременно заполнят декларации, то деньги им вернут до 31 июля", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.
ГНИ отмечает, что начало декларирования доходов в марте объявлено не будет, однако, поскольку срок продлят до 1 июля, у жителей будет время на заполнение деклараций.
Сообщается, что о начале декларирования доходов ГНИ сообщит отдельно.
Напомним, что из-за COVID-19, ГНИ предоставляет все услуги и консультации дистанционно.
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