Государственная налоговая инспекция (далее — ГНИ) информирует, что из-за технического сбоя некоторые налогоплательщики с опозданием получили электронные письма о назначенных им ранее и неуплаченных административных штрафах.

По этой причине письма могли получить и те жители, которые уже заплатили штраф. Стоит отметить, что всю информацию жители могут уточнить на своей странице на сайте Mano VMI.