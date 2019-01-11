Некоторые налогоплательщики в Литве с опозданием получили уведомления о назначенном штрафе.
State Tax Inspectorate (VMI)
© DELFI / Tomas Vinickas

Государственная налоговая инспекция (далее — ГНИ) информирует, что из-за технического сбоя некоторые налогоплательщики с опозданием получили электронные письма о назначенных им ранее и неуплаченных административных штрафах.

По этой причине письма могли получить и те жители, которые уже заплатили штраф. Стоит отметить, что всю информацию жители могут уточнить на своей странице на сайте Mano VMI.

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