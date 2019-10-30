Налоговая инспекция Литвы по ошибке выслала 16 000 жителей напоминания о заполнении деклараций

Государственная налоговая инспекция информирует, что из-за ошибки в ходе установки параметров системы 16 000 плательщиков НДС получили через систему электронного декларирования (EDS) напоминания о необходимости подать декларацию за период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, который еще не завершился.