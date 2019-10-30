Государственная налоговая инспекция информирует, что из-за ошибки в ходе установки параметров системы 16 000 плательщиков НДС получили через систему электронного декларирования (EDS) напоминания о необходимости подать декларацию за период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, который еще не завершился.
State Tax Inspectorate (VMI)
© DELFI / Tomas Vinickas

Налогоплательщиков, получивших такие сообщения, просят игнорировать полученную некорректную информацию.

"Приносим извинения за доставленные неудобства.

Всю актуальную информацию налогоплательщики могут получить по номеру ГНИ 1882 или на сайте www.vmi.lt", – сказано в сообщении.

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