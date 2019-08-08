Налоговая инспекция Литвы дает должникам еще неделю

"Больше 239 000 жителей декларировали 159 млн. евро подоходного налога и заплатили эти деньги вовремя, еще 26 млн. евро 100 000 жителей заплатили с опозданием. Оставшаяся, пусть и небольшая часть жителей, не отреагировала на напоминание и призывы ГНИ заплатить налоги", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

ГНИ указала, что в ближайшую неделю жители могут заплатить налоги или обратиться в ГНИ и попросить отсрочить выплату долга, поскольку за каждый просроченный день считают пеню, через неделю ГНИ запустит механизм взыскания долгов.