Налоговая инспекция Литвы дает должникам еще неделю

"Больше 239 000 жителей декларировали 159 млн. евро подоходного налога и заплатили эти деньги вовремя, еще 26 млн. евро 100 000 жителей заплатили с опозданием. Оставшаяся, пусть и небольшая часть жителей, не отреагировала на напоминание и призывы ГНИ заплатить налоги", – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.
ГНИ указала, что в ближайшую неделю жители могут заплатить налоги или обратиться в ГНИ и попросить отсрочить выплату долга, поскольку за каждый просроченный день считают пеню, через неделю ГНИ запустит механизм взыскания долгов.
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