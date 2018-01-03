2 января объявили первого победителя месячного приза. Победитель сможет получить 5000 евро, если у него сохранился зарегистрированный чек. Такой приз можно выиграть раз в месяц.

По подсчетам ГНИ, в месяц жители Литвы регистрируют около 220 000 чеков. Большая их часть – за услуги. В неделю регистрируют стабильное число чеков.

Каждую неделю 10 участников лотереи могут выиграть призы по 200 евро. ГНИ отмечает, что большую часть этих призов – 36 из 40 – уже передали победителям.