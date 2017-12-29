Она подчеркнула, что публичность - очень важный инструмент для успешной борьбы с неуплатой налогов, однако Янушене признала, что сейчас общество получает немного информации о деятельности ГНИ, поэтому планирует уделять этому больше внимания.
На вопрос, есть ли результат работы над выведением из "тени" средств, получаемых от аренды жилья, Янушене ответила: "Большого результата мы не ощутили, хотя работали немало, особенно в сфере аналитики. Только в плане администрирования это очень раздробленный сегмент, там работает немало налогоплательщиков, а факт получения доходов доказать сложно, большой вызов - краткосрочная аренда. Мы не опускаем рук, вместе с Минфином рассматриваем определенные предложения. Если говорить о людях, которые сдают в аренду несколько квартир, то они выбирают бизнес удостоверение, которое стоит недорого, поэтому мы думаем, что надо применить систему одного бизнес удостоверения для одной квартиры".
Янушене была назначена на должность главы ГНИ 26 июля 2017 года.
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