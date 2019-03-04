По ее словам, по телефону к специалистам ГНИ за информацией по этому вопросу уже обратились больше 600 налогоплательщиков, а самостоятельно ответы на вопросы на сайте ГНИ и kiek.lt ответы искали еще 9000 человек.

"Чаще всего налогоплательщиков интересуют практические вопросы, т.е. как подать заявление и заключить договор о графике периодических выплат, что делать, если ГНИ сообщает об освобождении от уплаты пени, какие сроки уплаты налогов и т.д.", - сказала Гаудутите.

Статьи по теме: Настало самое время уплаты "забытых" налогов

По ее словам, уже составлены 135 графиков периодических взносов по долгам на общую сумму 665 000 евро.

Гаудутите заметила, ГНИ не идентифицирует точное количество лиц, уточняющих декларации и пользующихся возможностью заплатить налоги, поскольку уточнение деклараций проводят в общем порядке.

"Чтобы гарантировать конфиденциальность налогоплательщиков, мы принимаем декларации в общем порядке, человеку не надо предоставлять какие-то обосновывающие уточнение документы. Чтобы не платить пеню, налогоплательщику не надо предоставлять какие-то дополнительные заявки, это происходит автоматически", - сказала Гаудутите.

Напомним, что до 1 июля 2019 года всем налогоплательщикам предоставлена возможность декларировать "забытые" доходы и заплатить с них налоги без штрафов и пени.

Такую возможность дают в первый и единственный раз, в будущем такой возможности не представится. Это касается всех - как жителей, так и юридических лиц, если они не находятся в стадии банкротства или реструктуризации.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, налогоплательщики до конца июня должны заполнить или уточнить декларации за 2014-2018 гг. (можно выборочно, можно за все 5 лет) и декларировать "забытые" доходы. В таком случае ГНИ не будет назначать штрафы и считать пеню за задолженность.

Налоги надо заплатить в течение 20 дней со дня подачи декларации или составить график расчета на срок до 2 лет.