"Бывают такие ситуации, когда жители не должны заполнять декларации, но могут вернуть переплату подоходного налога. Мы призываем жителей вернуть налоги. Если подключиться к EDS, декларации можно подавать и корректировать за последние 5 лет. Переплату возвращают не позже, чем через 90 календарных дней с момента подачи декларации", - сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене.

По ее словам, переплата подоходного налога образуется в силу разных обстоятельств, основная причина – слишком низкий необлагаемый налогами минимум (ННМ). Переплата может появиться и из-за льгот ПН (например, если платили за учебу, за страхование жизни и ли делали переводы в пенсионные фонды).

ГНИ напоминает, что не все жители, которые должны были подать декларации за 2018 год, сделали это и не заплатили налоги даже после получения писем ГНИ. Больше 15 000 таких "забывчивых" жителей ГНИ сформировала декларации и подсчитала долги, сейчас им рассылают соответствующие уведомления. Эти жители должны заплатить в бюджет около 1,5 млн. евро. Им не стоит медлить, поскольку после 2 мая 2019 года считают пеню за каждый просроченный день.

Если после получения соответствующего уведомления житель не заплатит налоги, то ГНИ получает право на принудительное взыскание долгов. Если житель испытывает финансовые трудности, он должен прийти в ГНИ и договориться о выплате долга частями.

Всю актуальную информацию о налогах можно получить по номеру 1882 или на сайте www.vmi.lt.