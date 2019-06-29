Налоговая амнистия в Литве принесла в бюджет 28 млн. евро

Сотни жителей Литвы и компаний воспользовались уникальной возможностью декларировать "забытые" или скрытые доходы и заплатить налоги безо всяких штрафов и пени. По предварительным данным, эта кампания принесла в бюджет не меньше 28 млн. евро, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).
© DELFI / Kiril Čachovskij

Амнистия действовала с 1 января по 1 июля 2019 года. Больше подобные кампании не планируются.

"ГНИ не идентифицирует жителей, которые пользуются такой возможностью – декларации принимаются в общем порядке. Однако ГНИ оценивает результат: изменения в проценте уточненных деклараций, который, по сравнению с предыдущими годами (...) вырос на 45%, а это составляет 28 млн. евро", – сказала представитель ГНИ Раса Вирвилене.

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С начала этого года около 850 жителей и компаний воспользовались возможностью и декларировали "забытые" доходы, а также составили графики по выплате более 7,3 млн. евро долгов.

"Самая большая сумма выплаты - деньги должна заплатить компания, составляет 632 100 евро, а житель – 210 700 евро", – сказала Вирвилене.

Декларированные налоги надо заплатить в течение 20 дней, а если этого времени недостаточно, то можно составить график периодической уплаты налогов в течение 2 лет. При этом никакую пеню платить не надо.

Этот порядок не распространяется на доходы, полученные в результате незаконной деятельности.

Если житель или компания не декларировали все доходы, и Налоговая инспекция найдет несоответствия, то ГНИ будет назначать не только пеню, но и большие штрафы. Налогоплательщики рискуют попасть в списки неблагонадежных налогоплательщиков.

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