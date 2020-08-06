Налог на регистрацию вызывает возмущение: после пересчета в Regitra приходится платить даже за экологические авто

В редакцию Delfi обратился директор одной такой компании: "В отличие от других компаний, мы регистрируем автомобили на свое имя, например, во втором полугодии 2019 г. мы заплатили Regitra больше 30 000 евро. Мы берем номера, после этого продаем авто, так экономим время покупателей".

"Мы столкнулись с проблемой - автомобили, выбросы СО2 которых не превышают 130 г/км, облагаются налогами. Например, BMW 320 2015 г., CO2 99 г/км. Эта информация есть на официальном сайте голландского продавца. А в Regitrа мы узнаем, что у них нет данных по таким моделям, поэтому они считают по массе авто и типу топлива. У них получается – 155 г/км, но они не учитывают ни год, ни мощность двигателя, ни другие данные", – возмущался собеседник Delfi.

И это не единственный пример. Например, двухлитровый дизельный Volvo V40 (2015 г.) CO2, которого по данным производителя 82 г/км, а калькулятор Regitrа выдает 138 г/км. То же самое с Ford C-Max 2015 г - по данным производителя 105 г/км, а Regitrа – 140,15 г/км. Директор компании заметил, что так будет с любым автомобилем, которого нет в базе данных Regitrа.

Представитель Regitrа Эмилия Бардаускене сказала, что в законе установлены способы выявления СО2.

Во-первых, по официальным документам - свидетельству о регистрации или по подтверждающим документам (например, справка, полученная в результате экспертизы, сертификат (CoC)).

"На сайтах производителей все же представлены общие данные, которые не считаются источниками, на основе которых считают CO2", – сказала Бардаускене.

Во-вторых, по ее словам, если данных нет в документах, опираются на данные в регистре об автомобилях аналогичного типа.

Если эти способы нельзя использовать, тогда проводят техническую экспертизу фактических данных.

Выход в таких случаях есть - это справка об экспертизе или сертификат, выданный производителем или его представителем. Однако эти услуги стоят недешево - экспертиза 70 евро, а сертификат - несколько сотен.