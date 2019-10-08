В нынешнем законе о налоге недвижимость предусмотрены льготы для группы лиц.
Минфин не предлагает корректировать эту часть закона, значит, льготы останутся в силе.
Например, налогом не облагается та недвижимость юридических лиц, больше 50% доходов которые получают за счет сельскохозяйственной деятельности, которая используется для получения этих доходов.
Также сказано, что налогами не облагается и та недвижимость (или ее часть), которая используется физическим лицом для получения доходов за счет сельскохозяйственной деятельности.
Также налогами не облагается недвижимость или ее часть, которую физическое лицо, имеющее статус художника или представителя другой творческой профессии, использует как свою мастерскую/студию.
Недвижимость не облагается налогами и в том случае, если недвижимость или его часть физическое лицо использует для образовательных целей.
В законе также сказано, что налог на недвижимость могут не платить те религиозные общины и центры, которые используют недвижимость для некоммерческой деятельности или производства изделий для нужд культа.
Апелляционный суд Литвы смягчил наказания шпионившим в пользу России бывшим военным
Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник смягчил...
На парламентских выборах 2020 года у проживающих за рубежом литовцев будет отдельный избирательный округ
На предстоящих в октябре следующего года парламентских...
В Лаздийском районе на кладбище общественные работы выполняли нетрезвые мужчины (6)
На кладбище в деревню Крикштоняй (Лаздийский район)...
Съемочная группа искала кенгуру даже с прибором ночного видения, но тщетно (1)
8 октября утром в Вильнюсе, в микрорайоне Пилайте,...
Трогательная забота Адамкуса о супруге: экс-президент рад прогрессу (7)
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рад, что может...
TOP новостей
В Вильнюсе установят больше 30 радаров, которые действуют в обоих направлениях (14)
Вильнюсские водители заметили, что в городе есть...
Детали налога на недвижимость в Литве: имущество семьи стоимостью 200 000 евро налогом не облагается (4)
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что налог...
Какие налоги предлагают расширить, какие акцизы хотят повышать и что может подорожать в Литве? (29)
Министерство финансов Литвы в следующем году...
Трогательная забота Адамкуса о супруге: экс-президент рад прогрессу (7)
Экс-президент Литвы Валдас Адамкус рад, что может...
Последний день Дворца профсоюзов в Вильнюсе (21)
9 октября в Вильнюсе начнутся работы по сносу Дворца...