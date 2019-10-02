Министерство экологии Литвы предлагает ввести единовременный налог на автомобильные выхлопы и связать его напрямую с выбрасываемым количеством двуокиси углерода.
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© DELFI / Kiril Čachovskij

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будут в несколько раз больше, чем на бензиновые автомобили.

Министерство предлагает, чтобы налог уплачивался всякий раз после регистрации автомобиля.

Премьер Саулюс Сквернялис в среду сказал журналистам, что правительство обсудит налог на следующей неделе.

Планируется, что налог вступит в силу со следующего года. В сопроводительному документе к законопроекту указано, что в бюджет будет поступать 29 млн евро в год.

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