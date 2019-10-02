Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство BNS, размер налога может составить от нескольких десятков до 1400 евро. Налог на автомобили на дизтопливе будут в несколько раз больше, чем на бензиновые автомобили.

Министерство предлагает, чтобы налог уплачивался всякий раз после регистрации автомобиля.

Премьер Саулюс Сквернялис в среду сказал журналистам, что правительство обсудит налог на следующей неделе.

Планируется, что налог вступит в силу со следующего года. В сопроводительному документе к законопроекту указано, что в бюджет будет поступать 29 млн евро в год.