Налог на автомобили в Литве обойдется дороже, чем думают: некоторых водителей ждут дополнительные расходы

Напомним, что налог на загрязняющие окружающую среду автомобили в Литве вступит в силу 1 июля. Его будут платить при регистрации транспортных средств.

За подсчет и сбор налога отвечает Regitra. Представители Regitra сказали Delfi, что они уже выполняют подготовительные работы: автоматизируют процессы, чтобы упростить предоставление услуги.

Однако, по данным Regitra, подробности будут известны летом.

Специалисты Regitra сказали, что количество выбросов будут устанавливать по документам.

"Если в документах выбросы CO2 не будут указаны, то количество CO2 будут устанавливать по данным об аналогичных транспортных средствах в регистре ЕС", – сказала представитель Regitrа Эмилия Бардаускене.

Если в регистре аналогов не будет, CO2 будут считать по специальным формулам.

Но если ни один из вышеупомянутых способов не подойдет, то владельцам авто придется пройти техническую экспертизу.

Обычно таких данных нет в случае с автомобилями, ввезенными из третьих стран - США и других стран, которые не входят в состав ЕС.

Согласно данным Regitrа, сейчас в Литве зарегистрировано 1,5 млн. автомобилей. Из них около 34 000 (2,3%), нуждаются в проведении технической экспертизы.

Бардаускене заметила, что сейчас Regitrа собирает все необходимые для выяснения CO2 данные, чтобы водителям не пришлось проходить экспертизу.

Заместитель директора Литовской администрации безопасного транспорта (ЛАБТ) Юстас Рашамовичюс сказал Delfi, что экспертиза в среднем стоит 100–120 евро.

"Сейчас в Литве действует 15 компаний, которые проводят техническую экспертизу, они установят необходимые данные. Мы считаем, что цены не должны увеличиться, поскольку экспертиза не занимает много времени", – сказал он.

Глава ЗАО Ekspertizė Симонас Липскис сказал, что не может назвать настоящую стоимость экспертизы, поскольку не знает, как все будет проходить.

"Еще до конца все не выяснили. Цена – затраты времени. Пока это неизвестно, как и сама процедура, поэтому не могу назвать точную цену. Насколько я знаю, размер платы установит Regitra, эксперты, будет она зависеть и от конкретной ситуации", – сказал он.