aA
В минувшее воскресенье в Кедайняйскую больницу приехали два пациента, у которых установили коронавирус. Обоих пациентов перевезли в Каунас, а результат теста одного пациента на коронавирус был отрицательным - болезнь показал лишь повторный тест, пишет портал rinkosaikste.lt
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Zuma Press / Scanpix

Глава больницы Стасис Скауминас сказал, что тест сделали повторно, поскольку состояние женщины вызвало подозрение у медиков.

"В воскресенье эта женщина попала в приемное отделение, ее тест на covid-19 был отрицательным. Мы перевели ее в терапевтическое отделение.

В понедельник врачи заподозрили, что женщина все же больна, сделали повторный тест, и ответ пришел положительный", – сказал директор.

Статьи по теме:
Литва согласилась выделить 2,5 млн евро на создание вакцины от коронавируса  (13)
В Литве меняют порядок выплаты больничного за детей  (4)

После этого пациентку увезли в Каунас.

По словам Скауминаса, сейчас из-за контакта с больной не работают 9 врачей. Вопрос их изоляции сейчас решает Национальный центр общественного здравоохранения.

"Сейчас НЦОЗ собирает данные о персонале, который контактировал с больной пациенткой. Все врачи, которые с ней работали, сейчас находятся дома. С ней контактировали многие врачи, поскольку она находилась и в приемном и в терапевтическом отделениях, ее обследовали в разных кабинетах.

Специалисты НЦОЗ информируют, кто из врачей должны остаться в изоляции. Семейные врачи могут выдать больничный для изоляции только по распоряжению НЦОЗ", – сказал Скауминас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Коронавирус показал реальную картину: пока одни в очереди ждут смерти, другие попадают к врачам без проблем (74)

В среду утром рабочая группа парламентской...

За сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев коронавируса (5)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 45 новых случаев...

Министр: распространение коронавируса среди школьников не достигает и 1% (3)

Распространение коронавируса ( COVID-19 ) среди школьников...

TOP новостей

За минувшие сутки в Литве диагностировали 62 случая коронавируса (27)

По данным Национального центра общественного...

Viktoras Uspaskich

После заявлений Дмитриева о Захарченко от него отмежевались и исключили из фракции Партии труда (54)

Член Вильнюсского горсовета Сергей Дмитриев 15...

Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

"Без фанатизма и чрезмерного рвения". Как Россия поддержала Лукашенко? (60)

Кремль символически поддержал Александра Лукашенко -...

Aleksejus Navalnas Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas Viešbutis, kuriame buvo apsistojęs Aleksejus Navalnas

Отравление Навального: бутылка со следами "Новичка" была в гостиничном номере (96)

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который с 20...

Литовские перевозчики на белорусской границе сталкиваются с ужесточенными проверками (2)

В течение некоторого времени ходили слухи о том, что...

|Maža didelių žinių kaina