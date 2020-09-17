Глава больницы Стасис Скауминас сказал, что тест сделали повторно, поскольку состояние женщины вызвало подозрение у медиков.

"В воскресенье эта женщина попала в приемное отделение, ее тест на covid-19 был отрицательным. Мы перевели ее в терапевтическое отделение.

В понедельник врачи заподозрили, что женщина все же больна, сделали повторный тест, и ответ пришел положительный", – сказал директор.

После этого пациентку увезли в Каунас.

По словам Скауминаса, сейчас из-за контакта с больной не работают 9 врачей. Вопрос их изоляции сейчас решает Национальный центр общественного здравоохранения.

"Сейчас НЦОЗ собирает данные о персонале, который контактировал с больной пациенткой. Все врачи, которые с ней работали, сейчас находятся дома. С ней контактировали многие врачи, поскольку она находилась и в приемном и в терапевтическом отделениях, ее обследовали в разных кабинетах.

Специалисты НЦОЗ информируют, кто из врачей должны остаться в изоляции. Семейные врачи могут выдать больничный для изоляции только по распоряжению НЦОЗ", – сказал Скауминас.