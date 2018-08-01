Археологи нашли в Вильнюсе, на Сиротском кладбище на Антакальнисе, останки партизана Альбинаса Иванаускаса. Они были обнаружены неподалёку от останков командира партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в июне, сообщает телеканал LNK.
Dainava district partisans. Winter 1945-1946
© Genocido aukų muziejus

По сведениям телеканала, лаборатория подтвердила подлинность останков А.Иванаускаса, расстрелянного в тюрьме КГБ в 1957 году, и захороненного через одну могилу от А.Раманаускаса-Ванагаса.

"У нас есть новые результаты (...) Мы подали запрос в судебно-медицинскую службу, попросили в этом случае поторопиться", - сказал на телевидении археолог Вильнюсского университета (ВУ) Гинтаутас Велюс.

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Партизан был расстрелян в той же камере, что и А.Раманаускас-Ванагас, но двумя месяцами ранее.

Останки сражавшегося против советской оккупации Литвы лидера партизанского движения Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса были найдены в июне, их подлинность была установлена в судебном антропологическом анализе черепа, личных фотографий и сравнения тестов ДНК, как тогда BNS подтвердили представители Вильнюсского университета.

По мнению исследователей, другие заметные литовские партизаны, в том числе Пранцишкус Прусайтис-Лапе, Юозас Стрейкас-Стумбрас и другие также должны быть захоронены на этом кладбище. Вероятно, здесь можно будет найти и могилу Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, последнего партизана Аукштайтии.

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