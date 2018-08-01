По сведениям телеканала, лаборатория подтвердила подлинность останков А.Иванаускаса, расстрелянного в тюрьме КГБ в 1957 году, и захороненного через одну могилу от А.Раманаускаса-Ванагаса.
"У нас есть новые результаты (...) Мы подали запрос в судебно-медицинскую службу, попросили в этом случае поторопиться", - сказал на телевидении археолог Вильнюсского университета (ВУ) Гинтаутас Велюс.
Партизан был расстрелян в той же камере, что и А.Раманаускас-Ванагас, но двумя месяцами ранее.
Останки сражавшегося против советской оккупации Литвы лидера партизанского движения Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса были найдены в июне, их подлинность была установлена в судебном антропологическом анализе черепа, личных фотографий и сравнения тестов ДНК, как тогда BNS подтвердили представители Вильнюсского университета.
По мнению исследователей, другие заметные литовские партизаны, в том числе Пранцишкус Прусайтис-Лапе, Юозас Стрейкас-Стумбрас и другие также должны быть захоронены на этом кладбище. Вероятно, здесь можно будет найти и могилу Антанаса Крауялиса-Сяубунаса, последнего партизана Аукштайтии.
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