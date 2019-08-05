Найденные на горе Гедиминаса в Вильнюсе останки повстанцев будут перезахоронены в ноябре

Вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис говорит, что точная дата церемонии будет зависеть от того, как будут обстоять дела с оборудованием часовни для захоронений на кладбище Расу.

"Если мы будем видеть, что все по плану, зафиксируем дату, скорее всего, в конце октября или в самом начале ноября и после согласования с польской стороной начнем подготовку к церемонии", – сказал Д. Матулёнис BNS.

По его словам, приглашение приехать в Вильнюсе передано во время визита литовского президента Гитанаса Науседы в Польшу президенту этой страны Анджею Дуде, приглашена и правительственная делегация Беларуси. Пока не ясно, будет ли в ее составе белорусский премьер Сергей Румас.

"Что касается других государств, наверное, мы тоже пригласим принять участие, но на более низком уровне. Это Латвия, Украина", – добавил заместитель канцлера правительства.

Как сообщалось ранее, при оборудовании часовни в двух сохранившихся полукруглых нишах формируются места для захоронения праха повстанцев, изготавливаются саркофаги, геральдические украшения, приспосабливается освещение.

Заведующий Отделом культурного наследия Вильнюсского городского самоуправления Дарюс Даунорас сказал, что часовня XIX века долгое время была запущена, некоторое время назад она была приведена в порядок снаружи, сейчас завершается обустройство ее изнутри.

"Последним этапом будет оборудование мест захоронения: колумбария, гербов, крестов. Эта работа уже началась, так как одни работы другим не мешают, элементы можно изготавливать не обязательно на месте, они изготавливаются в мастерских. Все должно быть оборудовано до 1 ноября", – сказал он.

"Повстанцы будут захоронены с надлежащими почестями, я представляю себе так, что это будет дополнительный центр притяжения на кладбище и для литовцев, и для поляков, и для белорусов", – добавил специалист.

Решение о перезахоронении найденных на горе Гедиминаса останков повстанцев и их лидеров Сигизмунда Сераковского и Кастуся (Константина) Калиновского на кладбище Расу было принято год назад. Археологам удалось найти на горе Гедиминаса 20 останков участников восстания из 21. Имена повстанцев будут записаны на литовском, польском и белорусском языках.