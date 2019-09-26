Во время торжественной церемонии их останки будут доставлены в Вильнюсский Кафедральный собор, а затем перевезены на кладбище Расу.
Вице-канцлер правительства Дэйвидас Матулёнис сказал BNS, что подробное обсуждение церемонии состоится в правительстве 8 октября.
"Вся церемония начнётся на Кафедральной площади, в соборе мы решим, как организовать торжественную перевозку останков на кладбище Расу, состоятся церемонии на самом кладбище и в часовне. Останки будут помещены в символические, маленькие гробики и будут почтительно транспортироваться", - сказал Матулёнис BNS.
Литва на церемонию перезахоронения пригласила представителей Польши, Беларуси, Украины и Латвии.
С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе. После казней останки не были отданы близким для погребения, их тайно захоронили в недоступном для общественности в то время месте - в районе крепости, построенной по приказу царя на горе Гядиминаса в 1831 году.
Археологам на горе Гядиминаса удалось обнаружить останки 20 из 21 мятежников. Останки повстанцев и их лидеров Зыгмунта Сераковского (польск. Zygmunt Sierakowski, на русский лад Сигизмунд Игнатьевич Сераковский) и Кастуся Калиновского год назад было решено захоронить на кладбище Расу. Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.
Археологам всё же не удалось обнаружить останки первой жертвы, священника Станисловаса Изоры, который, как полагают, мог быть похоронен в другом месте.
Повстанцы с 1863 по 1864 годы боролись против правления русского царя и стремились восстановить бывшее польско-литовское государство.
Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка
Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...
Военнослужащих Литвы начали вакцинировать против кори
Министерство обороны Литвы заявило в четверг, что в...
Найденные на горе Гедиминаса повстанцы будут захоронены 22 ноября
Обнаруженные на горе Гядиминаса останки повстанцев XIX...
В "Островецких учениях" будут обучать эвакуации населения и проверят системы оповещения
Во время учений по радиационной защите в начале октября...
В литовских лесах наблюдаются кардинальные перемены: специалисты давно этого ждали (3)
В течение нескольких лет ситуация в литовских лесах и...
TOP новостей
Президент Литвы в ООН: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие (213)
Россия продолжает попытки дестабилизировать соседние...
#ШестойУрок. Зачем учителю географии идти в политику: "Работа в современной школе - это как естественный отбор" Тест: хорошо ли вы знаете географию? (2)
В последние годы педагоги Литвы все громче говорят о...
Экономика растет, однако становится больше безработных: что происходит в Литве? (82)
Экономика в Литве растет, работодатели говорят о...
Парламент принял новые ограничения: изменятся "соски", исчезнут напитки в одноразовых запаянных стаканчиках (8)
Парламент Литвы 26 сентября решил запретить продажу...
Исповедь социального работника: единственная защита от агрессии - дешевая сумочка
Порванная одежда, сломанные очки, порванные сумки,...