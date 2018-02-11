Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене сказала, что хотела как можно скорее сообщить радостную весть, поэтому сама с нетерпением ждала официального сообщения. Около 11 ч. она поступила. Аста Мураускайте была найдена.

"Примерно час назад нам сообщили, что девушка найдена, но еще уточняли ее личность. Очень хотелось сообщить радостную весть, но надо было получить подтверждение, чтобы не вводить в заблуждение близких девушки", – сказала Якилайтене.

Накануне сестра пропавшей сказала журналистам портала: "Местная полиция успокоила нас, сказали, что в джунглях нет хищных животных, которые представляют угрозу для сестры. Нам сообщают о ходе поисков, работают практически все полицейские острова. Я так понимаю, она сбилась с цели, путь к которой отметила на карте. Она пошла в парк, чтобы полюбоваться водопадами. Она много путешествует одна, мы всегда переживали, но раньше все было в порядке".

Девушка из Литвы заблудилась в лесистой местности на острове Маврикий в пятницу. Она связалась со своими близкими и с местной полицией, однако полицейским не удалось вычислить место, где она находится. Позже, как предполагают, у нее разрядился телефон.

По словам Якилайтене, 10 февраля полиции удалось зафиксировать историю сигналов ее телефона. В поисках участвует спасательный вертолет. В субботу поиски осложнил дождь – по словам Якилайтене, в воскресенье погодные условия улучшились.

СМИ об исчезновении гражданки Литвы на Маврикии сообщили ее близкие.