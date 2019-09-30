Победителем конкурса, по данным портала DELFI, стал ВРИО директора этой компании Валдас Каубре. Его кандидатуру еще должны проверить спецслужбы. Ранее глава лесничества получал большую зарплату, однако после переговоров с министерством зарплату снизили.
Место главы лесничества освободилось после того, как этот пост с 1 августа после конфликта с новым министром охраны окружающей среды Кястутисом Мажейкой покинул Марюс Пулкаунинкас.
На сайте лесничества была указана зарплата директора - 8580 евро "на бумаге". Средняя зарплат в компании составляет 1375 евро "на бумаге".
Первый раз Пулкаунинкас подал заявление об отставке в июне. По данным BNS, Мажейка подписал приказ об увольнении, а потом отозвал его. Главный лесничий сказал тогда, что у него нет политической поддержки.
Потом Пулкаунинкас подал в июне еще одно заявление, но его Мажейка не подписал, поэтому в июле Пулкаунинкас подал заявление об уходе с занимаемого поста в одностороннем порядке и по закону ушел с должности через 20 дней.
Евростат: уровень безработицы в Литве в августе - выше среднего по ЕС
Уровень безработицы в Литве в августе был выше, чем в...
Раненый 17-летний подросток просил спасти его друга
30 сентября, в 13.30 ч., в Вильнюсе в суд доставили...
Новые данные Центра стратегического анализа не радуют: Литву ждут два серьезных вызова (1)
Литве характерны признаки стареющего общества, таковы...
Найден претендент на место с солидной зарплатой: должность осталась, зарплата - нет (1)
Состоялся конкурс на должность директора...
В деле об убийстве Страздаускайте - последние свидетельства (1)
30 сентября Каунасский окружной суд продолжил слушания...
TOP новостей
Новые данные Центра стратегического анализа не радуют: Литву ждут два серьезных вызова (1)
Литве характерны признаки стареющего общества, таковы...
Самые состоятельные предприниматели Литвы: Нумавичюс, Райла и Моцкус (15)
Информационный портал DELFI и журнал Reitingai представляют...
Строительство на дорогой земле овеяно тайной: о чем умолчало государство, решившее продать дорогую землю (4)
Строительство многоквартирного дома на Жверинасе...
Важная информация для родителей: IKEA отзывает с рынка популярный товар (1)
IKEA отзывает с рынка красные и синие слюнявчики MATVRÅ,...
В Вильнюсе краской облит фрагмент монумента "Холм свободы" (40)
28 сентября в Вильнюсе , на Лукишкской площади краской...