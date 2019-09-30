Состоялся конкурс на должность директора государственной компании Государственное лесничество.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Победителем конкурса, по данным портала DELFI, стал ВРИО директора этой компании Валдас Каубре. Его кандидатуру еще должны проверить спецслужбы. Ранее глава лесничества получал большую зарплату, однако после переговоров с министерством зарплату снизили.

Место главы лесничества освободилось после того, как этот пост с 1 августа после конфликта с новым министром охраны окружающей среды Кястутисом Мажейкой покинул Марюс Пулкаунинкас.

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На сайте лесничества была указана зарплата директора - 8580 евро "на бумаге". Средняя зарплат в компании составляет 1375 евро "на бумаге".

Первый раз Пулкаунинкас подал заявление об отставке в июне. По данным BNS, Мажейка подписал приказ об увольнении, а потом отозвал его. Главный лесничий сказал тогда, что у него нет политической поддержки.

Потом Пулкаунинкас подал в июне еще одно заявление, но его Мажейка не подписал, поэтому в июле Пулкаунинкас подал заявление об уходе с занимаемого поста в одностороннем порядке и по закону ушел с должности через 20 дней.

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