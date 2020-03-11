Опрос, проведенный по заказу агентства новостей BNS накануне тридцатилетия независимости, показал, что большинство жителей Литвы удовлетворены тем, как изменилась жизнь в стране за последние 30 лет.

58,1% респондентов ответили, что удовлетворены изменениями, 28,4% отметили, что не удовлетворены, а у 13,5% не было мнения.

Опрос показал, что наиболее удовлетворенными являются жители с более высоким уровнем образования и доходов. В опросе, проведенного 7-13 марта, приняла участие тысяча совершеннолетних жителей Литвы.