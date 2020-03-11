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11 марта Литва отмечает 30-летие восстановления независимости. Мы1 обратились к прохожим в Вильнюсе с вопросом: каково наибольшее достижение страны за этот период?

Опрос, проведенный по заказу агентства новостей BNS накануне тридцатилетия независимости, показал, что большинство жителей Литвы удовлетворены тем, как изменилась жизнь в стране за последние 30 лет.

58,1% респондентов ответили, что удовлетворены изменениями, 28,4% отметили, что не удовлетворены, а у 13,5% не было мнения.

Опрос показал, что наиболее удовлетворенными являются жители с более высоким уровнем образования и доходов. В опросе, проведенного 7-13 марта, приняла участие тысяча совершеннолетних жителей Литвы.

ru.DELFI.lt
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