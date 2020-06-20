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Наиболее затронутыми коронавирусом считаются 47 государств, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
Mobiliosios patikros punktas Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

Из этого списка вычеркнуты Афганистан, Андорра и Гибралтар, однако в нем появилось пять новых государств: Бангладеш, Гватемала, Израиль, Мавритания, а также Сент-Винсент и Гренадины.

Этот список вступает в силу с субботы.

Для возвращающихся и приезжающих из этих стран самоизоляция необязательна, но рекомендуется.

Затронутыми считаются страны, в которых показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

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Возвращающиеся и приезжающие из этих стран должны в течение 48 часов зарегистрироваться, оставив свои данные специалистам Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Такой порядок действует и в отношении возвращающихся их этих стран граждан Литвы, и для имеющих вид на жительство в Литве иностранцев.

Для людей с симптомами (температура, кашель, затрудненное дыхание) или для тех, кому нужен бюллетень о временной нетрудоспособности, обязательна двухнедельная изоляция.

В списке: Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Центральноафриканская Республика, Чили, Доминика, Джибути, Эквадор, Габон, Гватемала, Гондурас, Ирак, Иран, Израиль, Великобритания, США, ОАЭ, Каймановы острова, Катар, Колумбия, Кувейт, Мальдивы, Мавритания, Мексика, Молдавия, Оман, Пакистан, Панама, Перу, ЮАР, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Суринам, Северная Македония, Швеция и Кабо-Верде.

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