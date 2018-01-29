Наиболее популярным политиком в Литве остается президент Даля Грибаускайте, свидетельствуют обнародованные в субботу газетой Lietuvos rytas результаты опроса, который провела компания Vilmorus.
Dalia Grybauskaitė
© DELFI / Domantas Pipas

Согласно опросу, Д. Грибаускайте положительно оценивают 65,8% опрошенных, а негативно 18,7%.

19% респондентов также убеждены, что она наилучшим образом представляет их интересы, в этом рейтинге за президентом следует премьер Саулюс Сквeрнялис - 8,7% считают, что он наилучшим образом представляет их интересы.

В рейтинге популярности В. Матийошайтиса положительно оценили 55,8% опрошенных, он получил отрицательные оценки 13,5% респондентов. 5,4% жителей выбирают мэра Каунаса как политика, наилучшим образом представляющего их интересы.

На третьем месте премьер с 51,2% поддержки. Отрицательно его оценили 26% опрошенных, это сходный с декабрьским показатель.

Рейтинг главы МИД Линаса Линкявичюса также стабильный - его положительно оценивают 48,2% респондентов, а отрицательно – 15,9%.

Популярность спикера Виктораca Пранцкетиса снизилась на 5 процентных пункта до 42% положительных оценок.

Опрос общественного мнения по заказу газеты Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 12–21 января.

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