Согласно опросу, Д. Грибаускайте положительно оценивают 65,8% опрошенных, а негативно 18,7%.

19% респондентов также убеждены, что она наилучшим образом представляет их интересы, в этом рейтинге за президентом следует премьер Саулюс Сквeрнялис - 8,7% считают, что он наилучшим образом представляет их интересы.

В рейтинге популярности В. Матийошайтиса положительно оценили 55,8% опрошенных, он получил отрицательные оценки 13,5% респондентов. 5,4% жителей выбирают мэра Каунаса как политика, наилучшим образом представляющего их интересы.

На третьем месте премьер с 51,2% поддержки. Отрицательно его оценили 26% опрошенных, это сходный с декабрьским показатель.

Рейтинг главы МИД Линаса Линкявичюса также стабильный - его положительно оценивают 48,2% респондентов, а отрицательно – 15,9%.

Популярность спикера Виктораca Пранцкетиса снизилась на 5 процентных пункта до 42% положительных оценок.

Опрос общественного мнения по заказу газеты Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 12–21 января.