"Назначенный муниципалитетом человек, который доставляет еду и продукты изолированному человеку, должен выносить и мусор", – сказал 25 марта Мажейка.

По его словам, жители, находящиеся в изоляции должны складывать мусор и держать его дома в герметичных пакетах до прибытия ответственного лица.

С целью пресечения распространения коронавируса Министерство охраны окружающей среды подготовило и другие рекомендации для таких людей, работников сферы коммунальных услуг и торговцев.

Салфетки, туалетную бумагу, одноразовые носовые платки, защитные маски и другие отходы такого типа жителям рекомендуют выбрасывать в отдельный пакет и только после этого бросать в контейнер. То же самое должны делать центры карантина при муниципалитетах.

Рекомендуется в отдельный пакет складывать и сортируемые упаковки (бумажные, пластиковые, жестяные).

Во время карантина следует остановить прием тары в небольших магазинах. Ее должны принимать только в автоматах по приему тары, а магазины, при которых они действуют, должны обеспечить должную гигиену. Кроме того, рядом с автоматом должен находиться только один человек.

Компаниям, утилизирующим отходы, рекомендуют во время карантина чаще дезинфицировать контейнеры.