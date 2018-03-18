Нет сомнений, что на выборах победит действующий президент России Владимир Путин.

Избирательный участок в посольстве России в Вильнюсе охраняет полиция и охрана. В Литве приходящих на голосование россиян встречает посол Александр Удальцов.

"Выборы проходят интенсивно, но успешно. По нашим данным, до 12 ч. в Вильнюсе проголосовали около 750 человек, это больше, чем во время парламентских выборов 2016 года. Видно, что избиратели интересуются президентскими выборами, но этого и можно было ждать, ведь президентские выборы всегда бывают в центре внимания", – сказал BNS дипломат.

"Никаких инцидентов не зафиксировано, мы их и не планируем", – прибавил он.

Большинство участников голосования - люде, которые живут в Литве, это в основном пенсионеры, советские военные, живущие в Литве со времен Второй мировой войны, которым Россия платит пенсии, и члены их семей.

По словам Удальцова, на избирательные участки могут приехать и находящиеся в Литве россияне. В посольстве, к примеру, голосовали артисты театра им. Е.Вахтангова и исполнитель Филипп Киркоров.

Актриса театра им. Е.Вахтангова Людмила Максакова не захотела сказать, за кого она голосовала, она также осторожно комментировала, на какой исход выборов надеется.

"Как и все люди, я надеюсь на мир и благосостояние (...) Я, как человек, который работает в театре, думаю, что язык искусства понятен всем, он всех примиряет", – сказала Максакова.

Удальцов положительно оценил, что в этом году граждане России могут голосовать на пяти участках.

"До сих пор у нас еще не бывало пяти участков. В этом году литовская власть выдала такое разрешение, мы оцениваем это позитивно и думаем, что пяти участков должно хватить", – сказал Удальцов.

На участок в посольстве России проголосовать прибыл и звезда российской эстрады Филипп Киркоров.

Среди наблюдателей на участке в Посольстве РФ в Вильнюсе есть и независимые. Россиянка Анна Антонова сообщает о ходе голосования в российском диппредставительстве в социальной сети Facebook.

"Сегодня наблюдаем на выборах президента России на избирательном участке 8187 в посольстве РФ в Вильнюсе. Участок открылся в 8 утра, голосование идёт спокойно. По состоянию на 9.30 проголосовало 165 человек. БОльшая часть голосующих люди 50-65 лет. Комиссия настроена добродушно, голосование проходит в красивом просторном зале, присутствуют представители СМИ. Организовано выездное "надомное" голосование в Друскининкай и Мажекяй, в Тракай и больницы Вильнюса. Всего в Литве открыто 5 участков: в Клайпеде, Каунасе, Висагинасе, Шауляе и в столице. Ожидаются автобусы с избирателями из Паневежиса и Укмерге. Продолжаем наблюдать", - написала у себя в фейсбуке наблюдатель Анна Антонова.

Граждане России смогут голосовать в посольстве РФ в Вильнюсе, в гостинице Park Inn в Каунасе, в генеральном консульстве в Клайпеде, в гимназии Santarvė в Шяуляй и в висагинском культурном центре Draugystė.

Избирателей в эти места будут привозить и из других городов на автобусах, заказанных посольством. К примеру, в Вильнюс привезут россиян из Укмерге и Паневежиса, в Каунас – из Алитуса и Пренай.

В Клайпеду на автобусах привезут граждан России из Паланги, Плунге, Таураге и Шилуте, в Шяуляй – из Мажейкяй и Тельшяй, в Висагинас – из Игналины и Зарасай.

Альтернативные выборы

Русское Европейское Движение проводит акцию протеста, посвященную выборам в РФ. В сквере у посольства развернут альтернативный избирательный участок – с урной, столом и бюллетенями. Правда, бюллетени уже заполнены, а вместо ЦИК РФ (Центральная Избирательная Комиссия) будет работать ЦИРК.



Aльтернативные выборы президента © Фото - Русское Европейское Движение

В сентябре 2016 года во время парламентских выборов в России в Литве голосовали чуть больше 2000 россиян.