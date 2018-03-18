Находящиеся в Литве россияне выбирали президента России

Нет сомнений, что на выборах победит действующий президент России Владимир Путин.

Избирательный участок в посольстве России в Вильнюсе охраняла полиция и охранники. В Литве приходящих на голосование россиян встречал посол Александр Удальцов.

"Выборы проходят интенсивно, но успешно. По нашим данным, до 12 ч. в Вильнюсе проголосовали около 750 человек, это больше, чем во время парламентских выборов 2016 года. Видно, что избиратели интересуются президентскими выборами, но этого и можно было ждать, ведь президентские выборы всегда бывают в центре внимания", – сказал BNS дипломат.

"Никаких инцидентов не зафиксировано, мы их и не планируем", – прибавил он.

Большинство участников голосования - люди, которые живут в Литве, это в основном пенсионеры, советские военные, живущие в Литве со времен Второй мировой войны, которым Россия платит пенсии, и члены их семей.

По словам Удальцова, на избирательные участки могли приехать и находящиеся в Литве россияне. В посольстве, к примеру, голосовали артисты театра им. Е.Вахтангова и исполнитель Филипп Киркоров.

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Актриса театра им. Е.Вахтангова Людмила Максакова не захотела сказать, за кого она голосовала, она также осторожно комментировала, на какой исход выборов надеется.

"Как и все люди, я надеюсь на мир и благосостояние (...) Я, как человек, который работает в театре, думаю, что язык искусства понятен всем, он всех примиряет", – сказала Максакова.

Удальцов положительно оценил, что в этом году граждане России могут голосовать на пяти участках.

"До сих пор у нас еще не бывало пяти участков. В этом году литовская власть выдала такое разрешение, мы оцениваем это позитивно и думаем, что пяти участков должно хватить", – сказал Удальцов.

Большинство голосовавших в Вильнюсе граждан России сказали BNS, что голосовали за Путина, однако были и те, кто высказывались против него.

72-летний Валерий Горбачев сказал, что за Путина голосуют и его друзья.

"За Путина. Это самый стоящий кандидат из всех. И я, и все мои друзья – голосуем за Путина", – сказал мужчина. Он также сказал, что после выборов отношения между Литвой и Россией станут особенно хорошими.

"Для Литвы такой сосед, как Россия - великолепное дело, не нужно далеко искать рынок. Нужно дружить и торговать. (...) В России тоже хорошо, я только что был в Москве, мы отмечали 50-летие со дня выпуска, приехали из Украины, из других бывших республик СССР съехались друзья. Все уверены, что все будет хорошо", – сказал мужчина.

68-летний Василий Ильин тоже сказал, что нынешний президент – единственный стоящий кандидат. "А что, не видно? Это ясно, что за Путина. Кандидатов слишком много и все они нестоящие", – сказал Ильин.

Иную позицию высказала 41-летняя Евгения Канкова, по словам которой, выборы в России - только видимость.

"Выборы в РФ вообще не могут удовлетворять думающих людей – это отсутствие выборов, это профанация, видимость. Мы заранее знаем результат, если бы был вариант "против всех", я бы им воспользовалась", – сказала Канкова.

По ее словам, Путин вообще не должен участвовать в выборах, ведь это будет уже 4 его срок полномочий на этом посту. Женщина голосовала за Ксению Собчак.

Среди наблюдателей на участке в Посольстве РФ в Вильнюсе есть и независимые. Россиянка Анна Антонова сообщает о ходе голосования в российском диппредставительстве в социальной сети Facebook.

"Сегодня наблюдаем на выборах президента России на избирательном участке 8187 в посольстве РФ в Вильнюсе. Участок открылся в 8 утра, голосование идёт спокойно. По состоянию на 9.30 проголосовало 165 человек. БОльшая часть голосующих люди 50-65 лет. Комиссия настроена добродушно, голосование проходит в красивом просторном зале, присутствуют представители СМИ. Организовано выездное "надомное" голосование в Друскининкай и Мажекяй, в Тракай и больницы Вильнюса. Всего в Литве открыто 5 участков: в Клайпеде, Каунасе, Висагинасе, Шауляе и в столице. Ожидаются автобусы с избирателями из Паневежиса и Укмерге. Продолжаем наблюдать", - написала у себя в фейсбуке наблюдатель Анна Антонова.

Граждане России смогут голосовать в посольстве РФ в Вильнюсе, в гостинице Park Inn в Каунасе, в генеральном консульстве в Клайпеде, в гимназии Santarvė в Шяуляй и в висагинском культурном центре Draugystė.

Избирателей в эти места будут привозить и из других городов на автобусах, заказанных посольством. К примеру, в Вильнюс привезут россиян из Укмерге и Паневежиса, в Каунас – из Алитуса и Пренай.

В Клайпеду на автобусах привезут граждан России из Паланги, Плунге, Таураге и Шилуте, в Шяуляй – из Мажейкяй и Тельшяй, в Висагинас – из Игналины и Зарасай.

Альтернативные выборы

Русское Европейское Движение проводит акцию протеста, посвященную выборам в РФ. В сквере у посольства развернут альтернативный избирательный участок – с урной, столом и бюллетенями. Правда, бюллетени уже заполнены, а вместо ЦИК РФ (Центральная Избирательная Комиссия) будет работать ЦИРК.



Aльтернативные выборы президента © Фото - Русское Европейское Движение

В сентябре 2016 года во время парламентских выборов в России в Литве голосовали чуть больше 2000 россиян.