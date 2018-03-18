Нет сомнений, что на выборах победит действующий президент России Владимир Путин.
Граждане России смогут голосовать в посольстве РФ в Вильнюсе, в гостинице Park Inn в Каунасе, в генеральном консульстве в Клайпеде, в гимназии Santarvė в Шяуляй и в висагинском культурном центре Draugystė.
Избирателей в эти места будут привозить и из других городов на автобусах, заказанных посольством. К примеру, в Вильнюс привезут россиян из Укмерге и Паневежиса, в Каунас – из Алитуса и Пренай.
В Клайпеду на автобусах привезут граждан России из Паланги, Плунге, Таураге и Шилуте, в Шяуляй – из Мажейкяй и Тельшяй, в Висагинас – из Игналины и Зарасай.
В сентябре 2016 года во время парламентских выборов в России в Литве голосовали чуть больше 2000 россиян.
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