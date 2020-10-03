"Видимо, причина в том, что люди в изоляции ответственно оценивают ситуацию и избегают любого контакта. Другой момент, речь идет о новшестве - люди в самоизоляции могут голосовать на дому. Отсюда и такое небольшое количество желающих голосовать", – сказала председатель ГИК Лаура Матьйошайтите.

"Наверное, с начала недели количество зарегистрировавшихся увеличится", – выразила она надежду.

Матьйошайтите акцентировала, что процесс регистрации на голосование на дому очень простой.

"Есть три варианта регистрации. Один - заполнить анкету и прислать по электронной почте. Если анкету заполнить человек не может, можно просто написать о своем желании голосовать на дому по почте balsuok@vrk.lt. А если и это сделать невозможно, то можно звонить по номеру 1855", – информировала Матьйошайтите.

По ее словам, желающие голосовать на дому должны назвать свое имя, фамилию, место жительства и причину, по которой находятся в изоляции.

Член ГИК Гитана Матекувене считает, что так мало людей зарегистрировалось, поскольку люди не получают достаточно информации.

"Есть несколько причин. Одна - недостаточная информированность людей, ведь им надо заполнить отдельную заявку. (...) Второй момент, люди еще не знают, когда завершится срок изоляции. Может, кто-то ждет результата теста, надеется, что до воскресенья изоляция закончится", – сказала она.

Матекувене заметила, что цепочка регистрации и утверждения порядка голосования таких людей длинная - во-первых, регистрация в ГИК, потом проверка информации в НЦОЗ, потом ответ НЦОЗ и передача данных в избирательную комиссию.

ГИК напоминает, что жители, которые хотят голосовать на дому, должны подать заявку до 7 октября (включительно) перед первым туром и до 21 октября перед вторым туром.