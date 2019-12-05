По его словам, явно видна разница между самоуправлениями и она растет.

Согласно новым рейтингам, Вильнюсский муниципалитет уступил место Каунасскому, несмотря на то, что лучше всего математике, английскому и литовскому учат в Вильнюсском лицее.

"Мы видим, что в отдельных предметах лидирует Каунас, в других - Вильнюс. Например, английскому лучше учат в Вильнюсе, а информатике и математике - в Каунасе. Еще есть интересный момент, в Каунасе много сильных школ. В Вильнюсе их тоже много, есть 15 школ, которые попадают в число 60 лучших гимназий. Но в Вильнюсе есть и плохие школы, их 6, в рейтинге они дальше чем на 300 месте. Мы говорим только о Вильнюсе, а в Вильнюсском районе вообще гиблое дело. Там сеть школ самая неупорядоченная.

В этих школах учатся несколько десятков детей. Это не приносит качество обучения. Если мало детей, невозможно нанять хороших учителей. Уроки часто проводят в объединенных классах, учителя работают по разным учебникам, с разными детьми. Это причина плохого качества. Когда детей мало, невозможно позволить себе хороших учителей", – сказал Сарафинас.

"Эти маленькие школы хотят объединять, закрыть, такие школы в основном находятся в деревнях. А сейчас правящие ориентированы на регионы. Они стараются не закрывать их, несмотря на низкое качество обучения", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что очень плохо обстоят дела со школами в Вильнюсском районе.

"Вильнюс пестрый, многонациональный. У нас есть польские, русские, литовские школы. Во вторник представили данные международного исследования, которое показывает, что в польских школах уровень знания математики ниже. Такие школы есть и в Вильнюсском районе, и в Вильнюсе. У нас есть слабые и литовские школы, иногда в Вильнюсе сложно содержать школу, поскольку родители видят школу получше, забирают детей из слабых школ. Так слабые школы попадают в замкнутый круг. Если школа расслабляется, она катится вниз", – сказал Сарафинас.

Специалист отметил, что очень важно, чтобы родители подбирали школу для своего ребенка. Лучше всего говорить с другими родителями, прислушиваться к их мнению.

Исследование показало, что у литовских школьников проблемы с грамотностью и математикой.

"Если дети и молодежь не читают книги, они не могут выучить язык. Большая часть детей не читает, не читают и их родители. У них нет потребности в чтении, настала эра сокращений, вот и результат. Исследование показало, что в плане чтения результат немного улучшился, но все равно остался слабым.

В знаниях английского литовцы просто блещут. В этом году было 1920 детей, которые сдали экзамены на 100 баллов. Из них 1260 - за английский. Когда есть потребность, есть и желание учить", – сказал он DELFI.

Литве надо взять пример с Эстонии. Там если у ребенка проблемы с каким-то предметом, ему помогают специалисты, занимающиеся с детьми дополнительно. С такими детьми дополнительно занимаются, пока они не усвоят предмет.

В этом году экзамены по литовскому, английскому и математике лучше всего сдали воспитанники Вильнюсского лицея. Правда, эти экзамены сдавали всего 9 человек.

В этом году по результатам исследования вперед вырвались ученики частных школ - Клайпедского лицея и вильнюсской гимназии Saulės.