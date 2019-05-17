Больше месяца назад на портале Greenmatch появилось исследование, посвященное последствиям глобального потепления для Европы. Оценивали несколько факторов: температуру поверхности, уровень воды, осадки.

Согласно исследованию GreenMatch, больше всего перемены коснулись Литвы, а меньше всего - Исландии. В Литве уровень воды поднялся больше всего: с 1970 до 2015 гг. уровень воды в море поднимался на 4,46 мм в год. Температура воды с 1960 по 2014 гг. в Литве увеличилась на 0,73°C. На столько же температура поднялась еще в 5 странах. Количество осадков в Литве с 1960 по 2015 гг. увеличивалось на 20 мм через каждые 10 лет.

Данные GreenMatch литовские ученые оценивают как очень важные сигналы как для Литвы, так и для других стран. Портал GRYNAS.lt общался с заведующим отдела гидрологических наблюдений Литовской гидрометеорологической службы Юозасом Шимкусом и ученым кафедры гидрологии и климатологии Вильнюсского университета Юстинасом Килписом. Оба они говорят, что для Балтийского взморья есть два сценария: плохой и очень плохой.

Килпис сказал, что научные исследования позволяют делать выводы, что уровень воды больше всего поднимется на юго-востоке Балтии, т.е. на взморье в Польше, Германии и Литве.

Ученый представил два возможных сценария повышения уровня Балтийского моря: если уровень загрязнения воздуха снизится, то уровень поднимется на 50 см, если нет, то уровень воды поднимется на 100 см.

"Это серьезный сигнал. Уже сейчас есть подсчеты, согласно которым, за 50 лет уровень Балтийского моря у Клайпеды поднялся на 16 см. Мы этого не ощущаем, поскольку пляжи у нас довольно широкие, но когда бывают бури, вода смывает больше пляжей", – заметил Килпис.

Климатолог сказал, что повышение уровня воды в той или иной мере ощутят все жители литовского взморья. В первую очередь проблемы начнутся в Клайпеде.

"В Клайпеде уже сейчас есть проблема - дождевая вода не может стекать в реку Дане и залив при высоком уровне воды. Позже в городе станет еще больше проблем с дождевой канализацией. Ученые моделировали ситуацию, что было бы в случае сильной бури, ведь именно в такой ситуации Клайпеда подвергается наибольшей опасности, когда вода из залива не может вытекать в море. Если говорить о худшем сценарии, если уровень воды поднимется на 100 см, тогда зальет большую территорию в центре Клайпеды у реки Дане, Театральную площадь и т.д.", – сказал Килпис.

Последствия повышения уровня воды коснутся и порта. По словам Килписа, если уровень воды поднимется на 100 см, то возникнет риск для инфраструктуры порта, ее может смыть вода.

Шимкус, говоря о пессимистическом сценарии, упоминает об опасности, которая грозит Куршской косе. Он рассказал, что есть исторические данные, свидетельствующие о том, что несколько сот лет назад коса уже оказывалась под водой во время сильного шторма.

Собеседник не забыл, что повышение уровня воды - это угроза и для палангских пляжей. По словам Шимкуса, даже несколько сантиметров во время шторма приводят к разрушению дюн. В случае, если сбудется пессимистический сценарий, Палангу ничего хорошего не ждет.

Что касается повышения количества осадков, то Килпис заметил, что зимы в Литве становятся более теплыми, поэтому чаще идут дожди и мокрый снег, а не снег, отсюда и увеличение количества осадков. Но это не означает, что повышается уровень воды во внутренних водоемах страны. Даже половодья в Литве в последнее время не такие обильные, как 20-30 лет назад.