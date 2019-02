DELFI напоминает, что Юрий победил в конкурсе с песней Run With The Lions. Он признал, что за несколько дней до финала он не надеялся на победу, но по мере приближения финала почувствовал, что удача может ему улыбнуться.

Внимание со стороны публики и СМИ ему приятно и напоминает, что сейчас не время для отдыха. По его словам, легче вздохнуть можно будет, когда Литва одержит победу на "Евровидении".

"Я всегда говорил себе и другим, что представлял бы Литву только в том случае, если бы у меня была песня, в которую я верю. Когда я услышал это произведение, я понял, что надо. Я не знал, чем все обернется, но решил участвовать", – сказал DELFI TV Юрий.

"Вся команда приложила огромные усилия, не только я. Пришлось подготовиться психологически, игнорировать то, что тебе может помешать и сосредоточиться на позитиве. Я работал над собой, поскольку знал, ради чего это делаю. Я ни на что не надеялся, но хорошая работа и репетиции принесли успех", – заметил он.

В тот момент, когда объявили имя победителя, Юрий не волновался.

"Я был спокоен. Я старался думать об этой поездке, о том, чего мне удалось добиться. Я ждал результата, закрыв глаза. Я думал об оценке комиссии, зрителей, все пронеслось в голове. Я был там, но в то же время меня там не было – я старался не нервничать, терпеливо ждал окончательного результата", – сказал он.

Один из самых больших поклонников Юрия – его мама.

"Мама очень обрадовалась. Она всегда меня поддерживает, неважно, что я делаю, поэтому она дорога мне. Даже если бы я захотел стать боксером, она все равно поддержала бы меня, хотя вряд ли была бы довольна. Мама - одна из причин для самосовершенствования. Я благодарен ей за это. Я бы хотел, чтобы она поехала со мной в Тель-Авив", – сказал он.

Юрий рассказал и о негативе, который ощущал во время конкурса и сразу после финала.

"Неважно, насколько хорош твой замок, всегда появятся люди, которые захотят разбить его молотком. Как только начинаешь что-то делать хорошо, сразу появляются злые люди. (...) У каждого есть свое мнение. Одни любят его высказывать – и это хорошо. Ведь у нас есть свобода слова, если хотят говорить, что моя песня – говно, пусть. У всех есть свобода выбора. Но все можно сказать и по-другому – мне не нравится твоя песня, но я поддерживаю тебя. В Израиле мне нужна будет большая поддержка, ведь я буду стоять за весь народ", – сказал Юрий.

Исполнитель в передаче отвечал на вопросы читателей портала DELFI и зрителей DELFI TV. Один из них спрашивал, как он спал после победы в финале.

"Честно говоря, хорошо. Я устал, поскольку в тот день встал в 6 ч., были репетиции, беготня. Я все равно не даю себе слишком радоваться этой победе, поскольку это всего лишь еще одна ступенька в карьере. Конечно, это огромная честь. Мои имя и фамилия будут вписаны в историю литовской музыки. За это я тысячи раз благодарю. И буду благодарить", – сказал Юрий.

Поклонники конкурса интересовались, знает ли Юрий английский.

"Да. Я работаю в международной компании. По-английски я говорю и пишу каждый день. I can talk in English right now. It is not a problem for me at all", – сказал в эфире DELFI TV Юрий и пошутил, заметив, что у него смешной акцент, от которого он старается избавиться, но он ему все же нравится.

"Для меня английский - не проблема. Я общаюсь на нем и устно и письменно каждый день с людьми со всего мира", – прибавил исполнитель.