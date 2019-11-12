По словам экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, бюджет, без новых налогов, будет, возможно, "меньшим злом".

За планы ввести новые налоги политиков уже наказали избиратели: об этом свидетельствуют новые рейтинги.

Экономист Luminor Маурицас сказал DELFI, что было бы лучше, если бы бюджет приняли без предложенных правительством Литвы новых налогов. Это, по его мнению, "меньшее зло", чтем принятие в последнюю ночь решений, которые совсем не обсуждали с обществом.

"Может, это было бы меньшим злом, чем с налогами. Была бы угроза утраты профицитного бюджета или даже получить некоторый дефицит. Но, если иметь в виду, что в этом году рост экономики был выше, чем прогнозировали, то будет накоплен резерв – сверхплановые поступления, вероятно, будут генерировать.

Может, это меньшее зло, чем урок ночной реформы, чем наступать второй раз на те же грабли и принимать в последнюю минуту много поспешных решений, которые внесут дисбаланс как в ожидания потребителей, так и в экономику", – сказал экономист.

По его словам, принятые в спешке решения только напугают жителей.

"Потребитель и бизнес могут быть напуганы поспешно принятыми решениями, это можно интерпретировать как элемент паники, будут думать о причинах этой паники; люди могут решить, что что-то не так со всей экономикой страны и местными финансами", – сказал DELFI Маурицас.

Он заметил, что уровень доверия может снизиться, и "тень" не уменьшится.

"Без доверия государство всеобщего благосостояния не построишь", – сказал экономист.

Он назвал три возможных сценария.

"Один – попытка принять такой бюджет, вопреки принципам фискальной дисциплины, заявив, что новые налоги отложат на чуть более поздний срок, может до весны или до середины года. Другой вариант, о нем говорила президентская служба, – не принимать бюджет и жить по принципу 1/12", – сказал экономист.

"А третий – лихорадочный поиск средств для внесения баланса в бюджет, и принятие решения в последнюю минуту. Может, и не крайние решения будут приняты – увеличат тот или иной тариф. Могут быть приняты такие решения, о которых сейчас не говорят", – сказал Маурицас.

Одним из предложений может быть повышение акцизов или НДС.

"Возможны все варианты", – сказал он. на просьбу назвать наиболее вероятный сценарий, Маурицас сказал, что скорее всего пойдут по самому простому пути.

"Если увидят, что денег не хватает - выберут третий путь, или акцизы поднимут, или увеличат необлагаемый налогами минимум, или вообще не будут поднимать, или поднимать меньше, чем обещали, но не решатся принять новые налоги. Особенно это касается налога на автомобили. Было бы плохо в плане доверия, в плане стратегической дисциплины; зачем тогда говорить о налоговых реформах, если, когда придет время обсуждать бюджет, все перевернется с ног на голову. Может случиться много непрогнозируемого", – сказал DELFI Маурицас.

Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен сказала DELFI, что оппозиция новые налоги не поддержит.

По ее словам, оппозиция считает неподходящим не только содержание налоговых планов, но и процесс презентации этих предложений.

"Основная проблема (...) - это то, что людям некогда к этому готовиться. Планируют, что предложенные налоги начнут действовать с 1 января 2020 года. Всем придется быстро приспосабливаться и реагировать. Если оценить масштаб "тени" на сегодня, мы считаем, что это только усугубит ситуацию", – сказала DELFI Чмилите-Нильсен.

Член фракции консерваторов Юргис Разма сказал, что не помнит такого хаоса в процессе представления новых налогов.

"Даже в кризис поправок было меньше", – сказал он DELFI.

"Мы критически относимся к новым налогам, поскольку даже с точки зрения Конституции, нельзя новые законы принимать в такой спешке. И есть много сомнений в связи с содержанием самого проекта", – сказал депутат, который заметил, что консерваторы за повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия.

Представитель соцдемов и лидер оппозиции Юлюс Сабатаускас сказал, что они поддержат проект бюджета, если правительство включит в планы данные обещания.

"Наша позиция по бюджету такова – мы можем голосовать за бюджет, если выполнят обещания, данные работникам госсектора – учителям, преподавателям, врачам, работникам сферы культуры. Надо не забывать, что не в роскоши живут и другие государственные служащие", – сказал депутат.

DELFI напоминает, что после того как служба президента упомянула о том, что президент Гитанас Науседа и премьер-министр Саулюс Сквернялис обсудили возможность не утверждать бюджет на следующий год, а жить по принципу 1/12, ситуацию прокомментировал советник премьера Скирмантас Малинаускас.

Он сказал, что в таком случае "не увеличатся "детские" деньги, не будут индексировать пенсии, не будут повышать необлагаемый налогами размер".