Над Литвой установился южный циклон: ожидаются ливневые дожди

Как и в понедельник, в разных районах погода будет разной.
На западе будет облачно и дождливо. Будут идти интенсивные и затяжные дожди, местами ливни. Температура воздуха там будет 14–19 градусов тепла.
На востоке страны из-за облаков будет выглядывать солнце. Южный ветер к вечеру принесет тепло. Теплый и влажный воздух соединятся в дождевые облака, поэтому во многих местах пройдут небольшие дожди, а после обеда настоящие летние ливни. Возможны грозы, местами сильный ветер. Порывы ветра могут усилится до 15–20 м/с. Температура воздуха составит 20–25 градусов тепла.
В среду ночью будет облачно и влажно. Дожди ожидаются в большинстве районов – в основном в центре Литвы. В первой половине ночи ожидаются дожди с грозами. Западный ветер усилится до 7–12 м/с. Температура ночью снизится до 8–13, на востоке Литвы до 14–16 градусов тепла.
Днем погода улучшится, кратковременные и небольшие дожди прогнозируют только на востоке страны. Сильный порывистый западный ветер принесет прохладу, будет всего 15–20 градусов тепла, а на западе страны будет всего 13 градусов выше нуля.
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