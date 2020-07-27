Над Литвой собираются тучи: грядут резкие перемены

По словам Петкявичюса, осадки распределятся неравномерно, местами они будут необильными, а в других районах сильными. "Самым неприятным днем будет четверг, в этот день усилится ветер", – сказал он.
В понедельник было по-летнему тепло, во многих районах воздух прогрелся до 30 градусов, а на взморье - всего 20 градусов.
По словам Петкяичюса, в ночь на вторник местами пройдут кратковременные дожди, утром ожидается туман, температура 12–17 градусов тепла.
"В первой половине дня будет облачно с прояснениями. На востоке прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Однако дожди пройдут лишь местами", – сказал Петкявичюс.
Днем будет тепло. Потеплеет и на взморье.
"В Вильнюсе и Каунасе будет 27, в Паневежисе – до 26. В Шяуляй около 25, в Клайпеде – 24 градусов тепла. Поздно вечером на западе пойдут сильные дожди, усилится ветер. Ночью такая погода направиться на восток страны. Будет 15–19 градусов тепла", – сказал Петкявичюс.
По данным Meteo.lt, в среду ночью будут идти дожди, днем осадки будут кратковременные. Местами ожидаются грозы. В среду утром сильные дожди прогнозируют на востоке и на юге страны. Будет дуть сильный ветер. Днем небольшие осадки возможны лишь местами, только на западе осадков будет больше.
"В Вильнюсе будет 23, в Каунасе и Паневежисе – до 22 градусов. В Шяуляй около 20, в Клайпеде – 18 градусов тепла. В четверг похолодает. Будет не только холодно, но и ветрено", - сказал Петкявичюс.
"Днем более обильные дожди с грозами ожидаются на западе, северо-западе и севере страны. На остальной части дожди будут идти время от времени. Ветер усилится до 15–20 м/с. В Вильнюсе и Каунасе будет 20, в Паневежисе – 19, в Шяуляй и Клайпеде - 17 градусов тепла", - продолжил он.
Петкявичюс прогнозировал, что в пятницу дожди ожидаются лишь местами.
"По нынешним данным, в выходные, вероятно, температура поднимется выше, однако будет дуть северный ветер. Возможен небольшой дождь", - сказал он.
В пятницу ночью будет 10–15, днем 18–23 градусов тепла.
В выходные по ночам будет 11–16, днем 20–25 градусов тепла. В субботу пройдут небольшие дожди, а в воскресенье вероятность осадков невелика.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Светлана Тихановская: "Мы – за мирные перемены. О майдане в Беларуси говорит только один человек. И это не я" (65)
Считанные дни остаются до выборов президента в...
Правительство Литвы в среду намерено вернуть обязательное ношение масок в закрытых помещениях (204)
Правительство Литвы в среду намерено вернуть...
Исследование: после карантина жители Литвы больше путешествуют и чаще ходят в рестораны (6)
Жители трех стран Балтии после окончания карантина...
Глава Центра регистра о восстановлении e. sveikatа: если не получится, есть план "Б" (37)
Глава Центра регистра Саулюс Урбанавичюс сказал, что...
Юлюс Калибатас. Почему правящим не нравятся данные ученых ВУ об употреблении алкоголя в Литве (21)
Поскольку я постоянно слежу за информацией о масштабах...