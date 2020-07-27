Над Литвой собираются тучи: грядут резкие перемены

По словам Петкявичюса, осадки распределятся неравномерно, местами они будут необильными, а в других районах сильными. "Самым неприятным днем будет четверг, в этот день усилится ветер", – сказал он.

В понедельник было по-летнему тепло, во многих районах воздух прогрелся до 30 градусов, а на взморье - всего 20 градусов.

По словам Петкяичюса, в ночь на вторник местами пройдут кратковременные дожди, утром ожидается туман, температура 12–17 градусов тепла.

"В первой половине дня будет облачно с прояснениями. На востоке прогнозируют кратковременные дожди, местами с грозами. Однако дожди пройдут лишь местами", – сказал Петкявичюс.

Днем будет тепло. Потеплеет и на взморье.

"В Вильнюсе и Каунасе будет 27, в Паневежисе – до 26. В Шяуляй около 25, в Клайпеде – 24 градусов тепла. Поздно вечером на западе пойдут сильные дожди, усилится ветер. Ночью такая погода направиться на восток страны. Будет 15–19 градусов тепла", – сказал Петкявичюс.

По данным Meteo.lt, в среду ночью будут идти дожди, днем осадки будут кратковременные. Местами ожидаются грозы. В среду утром сильные дожди прогнозируют на востоке и на юге страны. Будет дуть сильный ветер. Днем небольшие осадки возможны лишь местами, только на западе осадков будет больше.

"В Вильнюсе будет 23, в Каунасе и Паневежисе – до 22 градусов. В Шяуляй около 20, в Клайпеде – 18 градусов тепла. В четверг похолодает. Будет не только холодно, но и ветрено", - сказал Петкявичюс.

"Днем более обильные дожди с грозами ожидаются на западе, северо-западе и севере страны. На остальной части дожди будут идти время от времени. Ветер усилится до 15–20 м/с. В Вильнюсе и Каунасе будет 20, в Паневежисе – 19, в Шяуляй и Клайпеде - 17 градусов тепла", - продолжил он.

Петкявичюс прогнозировал, что в пятницу дожди ожидаются лишь местами.

"По нынешним данным, в выходные, вероятно, температура поднимется выше, однако будет дуть северный ветер. Возможен небольшой дождь", - сказал он.

В пятницу ночью будет 10–15, днем 18–23 градусов тепла.

В выходные по ночам будет 11–16, днем 20–25 градусов тепла. В субботу пройдут небольшие дожди, а в воскресенье вероятность осадков невелика.