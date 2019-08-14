Над Литвой соберутся дождевые облака: ожидается сильный ветер и грозы

В восточной части Литвы по небу будут плыть дождевые облака, днем время от времени ожидаются осадки, местами с грозами.
На западе и в центральной части страны будет облачно с прояснениями, особенно много прояснений будет после обеда. Небольшие дожди пройдут лишь местами, кое-где возможны грозы.
Температура на взморье и в западной части Жемайтии поднимется до 18-20 градусов, на юго-западе и в центральных районах воздух прогреется до 21-23 градусов, в Вильнюсском и Утенском округе будет около 20 градусов.
В четверг атмосферное давление увеличится, облака рассеются.
Осадков ожидается немного – ночью небольшие дожди пройдут лишь на востоке, утром дожди пройдут и на взморье. Местами прогнозируют туманы. Когда появятся прояснения, температура опустится до 8-13 градусов, у моря будет немного теплее.
Днем будет солнечно, небольшой дождь пройдет разве что в Тельшяйском, Шяуляйском, Таурагском и Мариямпольском округах. Воздух днем прогреется до 19-23 градусов.
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