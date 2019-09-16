Над Литвой пронеслась буря: сильный ветер валил деревья

Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала BNS, что 10 из 27 вызовов поступили из Клайпедского округа.
Имущество людей, по данным спасателей, не пострадало.
В субботу таких вызовов не было, а в пятницу пожарные-спасатели 28 раз выезжали убирать поваленные деревья, из них 27 - в Шяуляй.
Ранее сообщалось, что в Шяуляй разразилась сильная буря, порывы ветра достигали 22 м/с.
Поваленные деревья повредили 5 автомобилей, одно дерево перекрыло въезд во двор.
Гидрометеорологическая служба сообщает, что в ближайшие дни активный атлантический циклон обусловит в Литве ветреную и прохладную погоду.
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