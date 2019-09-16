Над Литвой пронеслась буря: сильный ветер валил деревья

В минувшее воскресенье пожарные-спасатели 27 раз выезжали, чтобы убрать поваленные деревья.
Audra Šiauliuose
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Представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вида Шмигельскене сказала BNS, что 10 из 27 вызовов поступили из Клайпедского округа.

Имущество людей, по данным спасателей, не пострадало.

В субботу таких вызовов не было, а в пятницу пожарные-спасатели 28 раз выезжали убирать поваленные деревья, из них 27 - в Шяуляй.

Ранее сообщалось, что в Шяуляй разразилась сильная буря, порывы ветра достигали 22 м/с.

Поваленные деревья повредили 5 автомобилей, одно дерево перекрыло въезд во двор.

Гидрометеорологическая служба сообщает, что в ближайшие дни активный атлантический циклон обусловит в Литве ветреную и прохладную погоду.

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